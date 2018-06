Rodrigo Fonseca

Um dos mais respeitados bambas da Publicidade do Rio de Janeiro, Helio Eduardo Lopes, expert em Arquitetura da Informação, vai revelar várias manhas da arte do product placement em uma oficina na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. As aulas serão de 15 a 31 de janeiro, às segundas e quartas-feiras, das 16 às 19h. O papo vai desde os docs sobre o way of life dos EUA até “Náufrago”, com o Sr. Wilson alegrando a vida de Tom Hanks.