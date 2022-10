As boas da Mostra de SP deste sábado

AS BOAS DA MOSTRA DESTE SÁBADO

DALVA, de Emmanuelle Nicot (Bélgica): Longas belgas invadiram Cannes, em maio deste ano, com fome de prêmios numa edição em que os irmãos Dardenne, divos audiovisuais daquele país, regressaram. Mas, antes de o filme deles ser exibido na Croisette, Nicot fez um estrago nas glândulas lacrimais da França (e, a partir dela, do mundo) ao narrar as agruras de uma guria de 12 anos que acredita ser uma adulta, vestindo-se como tal, comportando-se a partir de um perfil maduro. Onde ver: Espaço Itaú Frei Caneca, 16h40

NOITE EXTERIOR – Partes 1 e 2 (“Esterno notte”), de Marco Bellocchio: Fora da disputa pela Palma deste ano, o octogenário mestre da direção italiano, visto faz pouco no Brasil com “O Traidor” (2019), exibiu em Cannes uma produção de 300 (!) minutos (mas que não cansa a gente um só segundo) que se propõe ser uma minissérie em seis partes. Mas, na prática, é um longa-metragem grandão. Apoiado num elenco em estado de graça, o diretor de cults como “De Punhos Cerrados” (1965) retorna ao tema que já havia explorado em “Bom Dia, Noite”, pelo qual ganhou a láurea de Melhor Roteiro ao fim do Festival de Veneza, em 2003: as Brigadas Vermelhas. Esse era o nome da organização paramilitar de guerrilha comunista italiana formada em 1969 no movimento estudantil. Um fator específico intriga Bellocchio: a operação imputada historicamente às Brigadas e datada de 16 de março de 1978, na qual o grupo sequestrou Aldo Moro, ex-primeiro-ministro e presidente da Democracia Cristã, morto 55 dias depois do rapto. Fabrizio Gifuni vive Aldo. Onde ver: Cine Marquise, 17h45 e 20h45

NAYOLA, de José Miguel Ribeiro: Uma dase animações mais arrebatadoras do ano, egressa de Portugal, idealizada pelo realizador de “A Suspeita” (2000) faz um balanço dos traumas bélicos de Angola. Sua trama segue três gerações de mulheres afetadas pela guerra civil: a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara. Um segredo doloroso, uma busca imprudente, uma música de combate, um amor suspenso e uma jornada de iniciação: essa é a fórmula do roteiro, que foi aplaudido com ardor no Festival de Annecy. Onde ver: Espaço Itaú, 18h40

TRANSE, de Anne Pinheiro Guimarães e Carolina Jabor: Um filme nouvellevaguiano até a medula. Numa valsinha de benquereres, Luisa (Luisa Arraes em dias de Jeanne Moreau) é uma jovem atriz que vive com seu namorado, o músico Ravel (encarnado por um Gérard Depardieu chamado Ravel Andrade). Ela conhece Johnny, um espírito livre. Esse último é vivido por um Antoine Doinel conhecido como Johnny Massaro. À luz dionisíaca da câmera de Daniel Venosa, sempre com criativos comichões, o trio estabelece um relacionamento baseado no amor livre, quando parece que “rola um clima” entre a ala conservadora de nossa sociedade com uma liderança de veio militar. Um golpe afeta o afeto dos três. Onde ver: Cineclube Cortina, 18h30

GIGI A LEI (“Gigi la legge”), de Alessandro Comodin: Hilária, esta comédia à italiana, com aspecto de documentário, é narrada quase que inteiramente com a câmera centrada uma abilolado guarda rodoviário, Gigi (Pier Luigi Mecchia, brilhante), que roda estradas de um lugarejo sem qualquer sinal de confusão. Quando o corpo de uma mulher, aparentemente suicida, aparece o largo de uma linha de trem, ele vai investigar o caso, enquanto inicia uma paquera por rádio com uma colega que conhece só por voz. A montagem é do cineasta português João Nicolau, de “John Fromm”. Ganhou o Grande Prêmio do Júri em Locarno, em agosto. Onde ver: Cine Marquise 2, 21h20