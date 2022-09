‘Arábia’ volta às telas no Festival de Biarritz

RODRIGO FONSECA

Uma das principais vitrines do cinema latino-americano no Velho Mundo, consagrando a força audiovisual deste continente no planisfério cinéfilo, o Festival de Biarritz, na França, localizado a duas horas da Espanha, deu carta branca ao diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho pra organizar uma mostra dedicada ao Brasil. Vai ter “A Hora da Estrela” (1985), de Suzana Amaral; “Dia do Fogo” (2020), de Maria Augusta Ramos; “Pouco Mais De Um Mês” (2013), de André Novais Oliveira; “Garrincha, Alegria do Povo” (1963) e “Vereda Tropical” (1977), de Joaquim Pedro de Andrade; e “Cabra Marcada Para Morrer” (1964), de Eduardo Coutinho. Um dos títulos mais recentes da seleção arquitetada pelo realizador de “Aquarius” (2016) traz um drama emblemático da nova safra de Minas Gerais: “Arábia”. Tem 17 prêmios internacionais em seu currículo para ampliar seu prestígio. A dica de sua grandeza quem deu foi o escritor Luiz Ruffato, em “As máscaras singulares”. Em sua poética, as Gerais ganham um peso mítico, assim como na cinemática de seus conterrâneos de Minas, os cineastas Affonso Uchoa e João Dumans. Escreve Ruffato: “Onde quer que estejas, em teu país ou em outro, és estrangeiro: ninguém tua língua compreende. Só, o deserto de estranhas veredas percorres. Conservas, no entanto, dos primeiros anos, o albor, quando tua cidade, madrasta e mãe, teus sonhos na noite fresca velava. A grande mão que afagou-te esmaga o peito agora. Ah! Somos apenas o que somos. Apenas”.

Isso aí, que a poesia do autor do cult literário “Eles eram muito cavalos” desvela, define “Arábia”, um dos filmes brasileiros de maior potência da década passada, lançado em 2017. Ele é potente em sua decantação lírica (ainda que de um lirismo desesperançoso) do realismo. É o cinema do “apenas”, isto é, da percepção das singelezas (as belas e as dolorosas). Faz a síntese poética das Gerais, lar de Ruffato, de Carlos Drummond de Andrade, de João Guimarães Rosa e de um novíssimo cinema de observação, como se vê neste ensaio sobre a andança como expressão de identidade.

Perfumado à morte, pois tem como narrador as memórias de um trabalhador acidentado, que arriscou transformar suas memórias em épica, num rascunho de diário, “Arábia” abriu sua trajetória de encantamentos há quatro anos, pelo Festival de Roterdã, na Holanda – um canteiro de narrativas com instinto de experimentação formal. De lá, correu 49 mostras estrangeiras, indo de San Sebastián, a maior da Espanha, a Yerevan, na Arménia, passando ainda por Cartagena, na Colômbia, num trajeto demarcado por dez prêmios internacionais. Junte a eles cinco troféus Candango, incluindo o de Melhor Filme, conquistado no Festival de Brasília de 2017 pela saga andarilha de Cristiano, vivido por Aristides de Souza. À exceção de um preâmbulo cheio de lirismo, todo o resto do filme de Dumans e Uchoa é uma espécie de monólogo dele, que corre em contraponto às imagens, quase como uma trilha sonora. E ela não direciona o olhar: este corre livre, como os pés de Cristiano, em sua errância quase inata. Esqueça virtudes heroicas, Cristiano é gente. É a gente: trabalha com mexerica aqui, vira metalúrgico ali, bebe com os amigos, joga papo fora, ama e se deixa amar por uma colega, num romance que condimenta sem muita pimenta seu jeito a esmo de viver.

Não há projetos ou sonhos nele: há deslocamentos. Cada posto é um aprendizado, para ele, para nós espectadores e para o jovem André (Murilo Caliari), que encontra o caderno de memórias de Cristiano (depois que este se machuca gravemente) no início do filme e engata a leitura, partilhando o saber do errar conosco. O maior achado: a simplicidade, argamassa com que o protagonista constrói seu mundo interior, entre perdas e ganhos.

Sem floreios ou adereços vaidosos na fotografia de Leonardo Feliciano, sempre atenta à composição de quadros rigorosos na habilidade de sintetizar os espaços por onde flana, a câmera de Dumans e Uchoa lembra o dispositivo narrativo do mestre japonês Yasujiro Ozu (tipo o de “Começo de Primavera”). Segundo Ozu, impressões imediatas traem, observações ruminadas e pacientes libertam. Os mineiros filmam assim. E, apesar de a palavra ser a bússola de nossa jornada pelas mil e uma noites de Cristiano, há muita contemplação silenciosa em “Arábia”. O silêncio cumpre o papel de ser o som da reflexão, da autodescoberta, das convenções de um mundo que institucionalizou a opressão. A Minas do filme não é bucólica, não é árcade: é uma Minas operária, onde o ato de trabalhar dá subjetividade ao indivíduo.

Falando da força de MG nas telas, “Marte Um”, de Gabriel Martins, está enchendo as salas de exibição dia após dia, sempre arrebanhando palmas ao fim da projeção. Aplaudido em Sundance e coroado com quatro prêmios em Gramado, entre eles o de Melhor Roteiro, é um exemplar do novíssimo cinema mineiro, feito pela produtora Filmes de Plástico. É a cartografia de uma família que se transforma após a eleição presidencial de 2018, tendo como voz central um menino que sonha com as estrelas.

Em sua seleção hors-concours, Biarritz vai projetar “Argentina, 1985”, que deu o Prêmio da Crítica da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) a Santiago Mitre. No sábado, o thriller jurídico com Ricardo Darín vai ser exibido no 70º Festival de San Sebastián, no norte da Espanha. Para sua abertura, o evento espanhol conta com o thriller carcerário “Modelo 77”, de Alberto Rodríguez. No encerramento será exibido “Marlowe”, de Neil Jordan. Concorrem filmes novos de Sebastián Lelio, Hong Sangsoo, Laura Mora, Christophe Honoré e Ulrich Seidl.

p.s.: Às 2h05, logo após a transmissão do Rock in Rio, a Globo exibe “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, comemorando os 20 anos do filme que concorreu a quatro Oscars e virou um marco da América Latina nas telas.