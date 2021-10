Apoteose .doc, o Na Real_Virtual está de volta

Rodrigo Fonseca

Mais importante evento cinéfilo de 2020, realizado online em meio à pandemia, o seminário digital Na Real_Virtual abre, nesta segunda-feira, as inscrições para sua edição 2021. Esse precioso fórum de discussões sobre éticas, estéticas e dispositivos da arte de documentar renova seus votos de perenidade com a História do Cinema Brasileiro, graças ao trabalho de curadoria de Carlos Alberto Mattos e Bebeto Abrantes, que contam agora com uma terceira integrante em suas decisões: Carla Italiano. Doze mesas de debate sobre o documentário nacional, reunindo duplas de cineastas, foram montadas – para ocorrerem via Zoom de 3 de novembro até 10 de dezembro – incluindo junções entre Aline Motta e Sandra Kogut; Marília Rocha e Marcos Pimentel; e Eduardo Escorel e Carlos Adriano. A abertura desta imersão nas diversas narrativas nacionais de não-ficção contará com uma dobradinha entre Eliza Capai (premiada na Berlinale de 2019 com “Espero tua (re)volta”) e Silvio Tendler (realizador de blockbusters documentais como “Jango”). É possível se inscrever do dia 4 até o dia 31 de outubro no evento, realizado pela Associação Imaginário Digital e Supimpa Produções, com o apoio da Videofilmes, sob a produção de Kerlon Lazzari.

Em 2020, ao longo de uma edição em duas partes, passaram pelo Na Real_Virtual titãs como Maria Augusta Ramos, Alberto Guarani, Vincent Carelli, Joel Zito Araújo, Lúcia Murat, Silvio Da-Rin, Susanna Lira, João Moreira Salles, Petra Costa, Cao Guimarães, Carlos Nader, Walter Salles, Emilio Domingos e mais um time de alto quilate de cineastas.