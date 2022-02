Apoteose de filmes pro Carnaval

RODRIGO FONSECA

É carnaval, a doce ilusão, promessa de vida no coração e tempo de cinema… em circuito… de máscara… e em casa. Confira aqui dicas pra curtir a folia pelas vias do audiovisual.

JOGADA DECISIVA (“He Got Game”, 1998), de Spike Lee: Um dos maiores sucessos comerciais da carreira do realizador de “Faça a Coisa Certa” (1989), nunca lançado em salas de exibição no Brasil. Seu protagonista é Denzel Washington, na pele de um presidiário que tem a chance de ter sua pena reduzida caso convença seu filho, um ás do basquete, a se render a um esquema esportivo. Onde Ver: Star +

LOVE FILM FESTIVAL (2014), de Manuela Dias: Leandra Leal vive uma roteirista brasileira que vive uma paixão por ator colombiano (Manolo Cardona, o Eduardo Sandoval de Narcos) em diferentes mostras cinematográficas pelo mundo afora. Onde Ver: Globo Play

UM DIA DIFÍCIL (“Sans Répit”), de Régis Blondeau: Depois de tomar medidas extremas para encobrir um acidente, um policial corrupto começa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha e as coisas saem do controle. Franck Gastambide dá um show em cena como protagonista. Onde Ver: Amazon Prime

DOUTOR GAMA (2020), de Jeferson De: Novo trabalho do realizador de “Bróder” (2010), a cinebiografia do advogado abolicionista Luiz Gama (1830-1882), responsável pela libertação de cerca de 500 escravizados é um estudo da intolerância no país. Romeu Evaristo é um dos destaques do elenco. Onde Ver: Globoplay

LAMB (2021), de Valdimar Jóhannsson: Eis “a” revelação da mostra Un Certain Regard de Cannes no ano passado. O desempenho memorável de Noomi Rapace deu a ela o prêmio de melhor atriz no Festival de Sitges, o mais prestigiado canteiro do cinema fantástico, celebrado anualmente na Espanha. O longa saiu de lá ainda com a láurea de melhor longa-metragem e com o Prêmio Cidadão Kane de Direção Revelação, dado a Jóhannsson. Sua sombria narrativa acompanha rotina de um casal, Maria (Noomi) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), que vivem sós numa fazenda remota na Islândia. Perturbados por uma perda recente, eles têm a sua rotina abalada pela descoberta de uma misteriosa criatura recém-nascida entre as suas ovelhas. Onde Ver: MUBI

O GRANDE BÚFALO BRANCO (“The White Buffalo”, 1977), de J. Lee Thompson: Com a frieza e o carisma que lhe eram particulares, Charles Bronson (1921-2003) deu vida ao pistoleiro Wild Bill Hickok (1837-1876) que, jurado de morte, encara um mamífero selvagem no Oeste. As sequências de tiroteio são eletrizantes. E a maior beleza do longa é a luta travada contra o racismo institucionalizado, no despertar de Wild Bill para a beleza da cultura indígena. Onde ver: Amazon Prime

NA PRAIA À NOITE SOZINHA (“Bamui haebyun-eoseo honja”, 2017), de Hong Sangsoo: O prolífico diretor sul-coreano arrebatou o Festival de Berlim em 2017 à força da potência de sua companheira e habitual estrela Kim Minhee. Uma atriz (Kim) percorre uma cidade costeira, refletindo sobre seu relacionamento com um homem casado. Kim ganhou o prêmio de melhor atriz na Berlinale pelo filme há Onde Ver: MUBI

p.s.: Máquina de fabricar projetos, seja como realizador ou como poeta, Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, entra em sintonia fina com o centenário do revolucionário diretor italiano Pier Paolo Pasolini (1922–1975), e prepara um filme sobre um momento particular da história do gênio por trás de “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964). Projeto esse que mistura cinebiografia e experimentação narrativa. Batizado de “Celebrazione, O Filme”, o novo longa de Bigode conta a passagem do cineasta bolonhês pelo Rio de Janeiro, na década de 1970, ao lado da cantora lírica Maria Callas (1923-1977). Zulma Mercadante vai viver Callas e Erom Cordeiro será Pasolini, numa produção de Cavi Borges, feita na guerrilha absoluta, calcada num crowdfunding (financiamento coletivo de doações espontâneas). As colaborações estão sendo feitas no PIX da Cavideo (o celular: 21-980130885) ou a conta bancaria (Bradesco – Agência: 1745-0 – Conta corrente: 0021495-7 – CAVIDEO PRODUÇÕES – CNPJ: 016663260001-15). No Brasil, a plataforma digital MUBI prepara pro mês que vem uma retrospectiva das pérolas de Pasolini com títulos como “Accattone – Desajuste Social” (seu longa de estreia, de 1961), agendado já pro dia 5 de março, e “Édipo Rei” (1967), no dia 29 de março.