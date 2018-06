Apostas autorais para Tiradentes em 2018

Rodrigo Fonseca

Quilos de aplausos esperam Babu Santana na noite desta sexta-feira, nas Minas Gerais, onde o ator carioca será homenageado pelo conjunto de sua carreira na abertura da 21ª Mostra de Tiradentes, cujo longa-metragem de abertura será a produção baiana Café Com Canela, de Glenda Nicácio e Ary Rosa, cujo elenco ele integra. Ele também está no elenco de um dos mais esperados filmes entre os 102 títulos do cardápio armado por Lila Foster, Cléber Eduardo, Camila Vieira, Francis Vogner dos Reis e Pedro Maciel Guimarães: Bandeira de Retalhos. Este projeto marca a volta do músico Sérgio Ricardo à direção após um hiato de cerca de quatro décadas.

Como de costume, sete longas concorrem na seção Aurora, a menina dos olhos de Tiradentes: Ara Pyau – A Primavera Guarani (SP), de Carlos Eduardo Magalhães; Imo (MG), de Bruna Scheld Corrêa; Dias Vazios (GO), de Robney Bruno Almeida; Baixo Centro (MG), de Ewerton Belico e Samuel Marotta; Rebento (PB), de André Morais; Lembro Mais Dos Corvos (SP), de Gustavo Vinagre; e Madrigal Para Um Poeta Vivo (SP), de Adriana Barbosa e Bruno Mello Castanho.

Confira a seguir cinco promessas de Tiradentes para 2018: