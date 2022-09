‘Apagón’ renova a teledramaturgia espanhola

Rodrigo Fonseca

Há espaço para séries de televisão (e de streaming) na grade do Festival de San Sebastián, uma vez que “La Casa De Papel” deu à Espanha um protagonismo singular na História do recente da produção audiovisual. O grande destaque do formato, na edição nº 70 do evento, foi a feérica “Apagón”, dirigida por talentos classe AA do cinema ibérico, como Rodrigo Sorogoyen, Raul Arévalo, Isa Campo, Isaki Lacuesta e Alberto Rodríguez, que abriu o evento com “Modelo 77”.

Trata-se de uma trama catástrofe, abordada em cinco perspectivas distintas, baseadas em uma hipótese assustadora: uma tempestade solar gera um blackout no sistema de fornecimento de energia do planeta, deixando o mundo sem luz elétrica, sem informática, sem esperança. O episódio dois, dedicado os efeitos dessa hecatombe sobre um hospital, é de abalar nervos. O projeto foi idealizado para a Moviestar+.

Na competição oficial, San Sebastián tem dois títulos na dianteira, como favoritos à conquista da Concha de Ouro de 2022: “Walk Up”, do sul-coreano Hong Sangsoo, e “The Wonder”, do chileno Sebastián Lelio. Há fortes chances de troféus também para o devastador drama social português “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins, e pra direção do francês Christophe Honoré em “Le Lycéen”.

Nos Horizontes Latinos, o Brasil tem chances de sair premiado com “Carvão”, de Carolina Markowicz, no qual Maeve Jinkings renova seu ferramental dramático na história de um casal fadado ao fracasso que acolhe um criminoso estrangeiro em seu lar. Mas há rivais de peso com CEP em Cuba (“Vicenta B.) e na Costa Rica (“Tengo Sueños Eléctricos”). Já a disputa pela láurea de júri popular da mostra Perlak parece resolvida, a julgar pela adesão do público a Ricardo Darín em seu desempenho no thriller jurídico “Argentina, 1985”.

Antes da premiação, neste sábado, San Sebastián confere “Blonde”, com Ana de Armas no papel de Marilyn, e o filme de encerramento, aguardado “Marlowe”, com Liam Neeson.