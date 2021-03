Aos 7.1, Silvio Tendler põe o ‘Dedo na ferida’

RODRIGO FONSECA

Papa do documentário histórico brasileiro, cada vez mais próximo da geopolítica que do ensaio memorialístico, o diretor carioca Silvio Tendler completa 71 anos nesta sexta-feira com sua sempre prolífica produtividade mais a mil do que de costume: prepara agora três longas-metragens – “A Bolsa ou a Vida”, “Saúde tem Cura” e “A Luta Continua?” – e uma série, chamada “Arte Urbana”. Falar da obra dele é falar das maiores bilheterias do cinema de não ficção no Brasil, como “Jango” (1984), “O Mundo Mágico dos Trapalhões” (1981), “Anos JK” (1980), e mergulhar num olhar crítico dos mais provocativos sobre os sintomas do capitalismo. E ele ainda deu uma injeção de ânimo no Festival de Brasília ao assumir a curadoria de sua última edição, num trabalho memorável. Há quatro anos, horrorizado pelas turbulências políticas que nos assolam desde o Impeachment de Dilma Rousseff, ele ainda preparou algo próximo de uma obra-prima, na interseção entre o Cinema e a Geografia: “Dedo na Ferida”, laureado com o prêmio de júri popular do Festival do Rio 2017. Aliás, o longa, produzido por sua filha, Ana Rosa Tendler, foi aclamado com uma ovação, acompanhada de gritos de “Bravo!”.

Há muito (de bom) o que se pensar acerca das frases que Tendler colhe, em “Dedo na Ferida” na discussão do papel cancerígeno da engenharia capitalista e das especulações bancárias. Até Costa-Gavras vem pro papo, falando de democracia. A melhor das frases vem do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos: “O Capital Financeiro é o inimigo de qualquer Justiça”. Num estudo do estado de coisas da Europa atual, sua conterrânea de Península Ibérica, a professora Maria José Fariñas Dulce, bamba em sociologia jurídica ibero-americana, causa tétano ao dizer: “A Grécia não é mais dos gregos, é dos bancos”. A jornada de um podólogo que vai, dia a dia, de Japeri para Copacabana, num trajeto de 1h44m de conduções ferroviárias, calça a narrativa jogralesca de Tendler, que olha pro mundo a partir do Brasil. Desde a metade da década passada, tem aparecido uma safra de filmes nacionais de respeito agindo assim, ou seja, olhando pro planeta, tipo o belo “Olmo e a Gaivota” (2015), de Petra Costa; tipo “Curumin” (2016), de Marcos Prado; tipo “No Intenso Agora” (2017), de João Moreira Salles; e tipo “Yoga: Arquitetura da Paz” (2017), de Heitor Dhalia. Tendler está antenado com esse movimento.

Mas o que mais impressiona em “Dedo na Ferida” é a habilidade com que ele evoca, em sua arquivística, a tradição formadora do cinejornal, a fonte de informação audiovisual mais popular do mundo pré-televisão. Com seu uso de vinhetas, de animação e de narração (feita pelo poeta e ator Eduardo Tornaghi), Tendler recicla um conceito que está na gênese da cultura cinematográfica. Mas seu exercício de cinejornalismo é menos factual e mais reflexivo, funcionando como uma pensata. Triste, mas necessária. É o melhor Tendler em anos. É um exercício de forma (e forma na ética de um conteúdo crítico, tardiamente frankfurtiano). Tendler é o Marcuse de nosso cinema (seu maxismo é o do eros) e este filme (definitivo) é seu “O Homem Unidimensional”.

Feliz aniversário, mestre. Obrigado por existir.

