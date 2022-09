Antonio Calloni volta ao cinema cheio de graça

RODRIGO FONSECA

Escalação infalível para tudo o que a TV Globo ofereceu a ele, desde que chamou a atenção do público como Tomás em “O Salvador da Pátria” (1989), Egízio Antonio Calloni torna a revisão de uma série como “Dois Irmãos” (2017), de Luiz Fernando Carvalho, a maior diversão, com cinema na veia (mesmo sendo televisão). Da mesma forma, ele eletrizou corações e mentes na recém-terminada “Além da Ilusão”. Mas pouco se fala da participação cheia de malícia dele em “TV Pirata”, nos anos 1980, em esquetes que ironizavam da publicidade brasileira da época (a se destacar a sacada “Sexo… Tô dentro! Tô Fora!”, que estrelou) aos picos da inflação. Calloni fez o Brasil chorar, soltando seu lado De Sica como o Bartolo de “Terra Nostra” (1999). E nos deu calafrios como o cafetão de “Anjos do Sol”, pelo qual conquistou o Kikito, em 2006. Mas ele sabe ser, também, um craque do humor, como comprova em sua participação como artista plástico em crise no curta “Happy Hours” (1997), de Dodô Brandão; em suas dublagens do Garfield; e, agora, em “Minha Família Perfeita”, que acaba de estrear. Aliás, é uma estreia que injeta viço nas veias abertas da crônica de costumes. Estreia com a grife Total Entertainment, núcleo de produção carioca que primeiro captou a necessidade de se retratar a emergência de novas classes sociais no Brasil da Era Lula, ao lançar “Se Eu Fosse Você” (2005).

Construído a partir de um roteiro emotivo de Leandro Matos e Saulo Aride, “Minha Família Perfeita” presta homenagem à comédia italiana dos anos 1960 e 70, com Mario Monicelli na essência de suas tiradas por vezes rascantes. A direção de Felipe Joffily (“Muita Calma Nessa Hora”), craque em trabalhar com elencos agigantados, investe (bem) nas incongruências que regem os códigos familiares. Seu protagonista é Fred (Rafael Infante), publicitário de sucesso. Ele está prestes a se casar com Denise (Isabelle Drummond), mas seus pais, irmã e avó formam um grupo completamente alucinado. Com medo de perder a noiva, ao levá-la para conhecer seus parentes, Fred resolve encomendar um amor paternal e fraternal de uma trupe de estrelas de comerciais – defendida por talentos como o de Bianca Byington, em inspirada composição. Nesse grupo está o personagem de Calloni: um ator vetorizado por mil vaidades, metido a Noel Coward. Veronica Debom é outro achado do elenco, injetando humanismo na figura de uma atriz e cantora alquebrada.