Antes de ‘Blonde’, Marilyn vai à Tijuca

RODRIGO FONSECA

À espera de “Blonde” e do quão avassalador possa ser a atuação de Ana de Armas, que Veneza há de conferir em primeira mão, na disputa pelo Leão de Ouro de 2022 (de 31 de agosto a 10 de setembro), o cinema saliva por toda e qualquer representação de Marilyn Monroe (1926–1962), em meio à efeméride dos 60 anos de sua morte. Mas o teatro carioca, Cassandra que é, foi visionário, antecipou-se e abriu palco para a atriz Anna Sant’Anna realizar um inventário das cicatrizes deixadas pela partida da estrela. Uma estrela cuja mortalha midiática é um signo de dor. “Marilyn, Por Trás Do Espelho”, em cartaz no Sesc Tijuca, não é uma biopic, uma peça limitada à sua verve biográfica, e, sim, uma aula de semiótica na qual são espatifadas personas – algumas de sensualidade, outras de sucesso – associadas ao (verbo) viver de Norma Jeane Mortenson, aka Marilyn, ao longo de uma trajetória que enriqueceu estúdios. Fatos notórios (os pessoais e os profissionais) estão ali, devidamente pesquisados; evocações a situações históricas, também; e há uma curva aristotélica que nos conduz da ascese à derrocada em atos bem estruturados, de atenta proximidade ao turbilhão de acontecimentos que manteve sua personagem central sob os holofotes. Do triunfo ao desastre. E tudo é dirigido por Ana Isabel Augusto a partir de uma inflamável trilha de pólvora, que eleva o ritmo da imolação que Anna nos dá em cena. Mas a dramaturgia de Daniel Dias da Silva não bate cabeça para Aristóteles de modo submisso. Da mesma forma como opera na direção do quindim “Charles Aznavour – Um Romance Inventado”, em cartaz no PetraGold, ralando o coco dos formatos de gênero (neste caso, o musical), Dias da Silva faz mais investigação do que contação, promovendo (em duo com Ana Isabel) um processo de descolamento de Anna Sant’Anna e Marilyn. Ele cria um hiato de fino distanciamento em que a voz da atriz canta e conta, consciente, o que se passou com a alma hollywoodiana que “encosta” em seu corpo. Num primeiro momento, enxergamos mimese, até que a protagonista se desapega do mito, gradual e suavemente, usando seu farto ferramental cênico para criar uma narrativa em que seu trabalho é mais um espelho de MM do que uma recriação (em si) de La Monroe. Ou seja, não é jira, é uma análise consciente, mas sem juízos de valor, onde enxergamos uma das personalidades mais adoradas das telas para além de sua maquiagem, aproximando-nos da pessoa por trás do ente que as câmeras imortalizaram. Não é uma pessoa sobre o (que é) imortal, e, sim, sobre o que é humano… na medida perpétua e demasiadamente frágil da existência. É Nietzsche com Grapette. O resultado, galvanizado pela luz de Renato Machado, é semiologia, com langue e parole juntas, mas daquelas que emocionam, com um desempenho exuberante de Sant’Anna num solo onde a inteligência desafia o páthos. Vale ver, sobretudo pelas ousadias investigativas que uma intérprete permite a si, em encenação. E as passagens em que Anna fala do romance entre Marilyn e o craque do beisebol Joe DiMaggio (1914-1999) são de arrancar lagriminhas e suspiros. Aos domingos, a sessão é às 18h. Perde não.

