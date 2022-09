Antes de ‘Argentina, 1985’, Darín escala ‘A Cordilheira’, na HBO Max

RODRIGO FONSECA

Com a conquista do Prêmio Fipresci, na sexta, no 79º Festival de Veneza, que termina esta tarde, “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, desponta como um dos títulos latino-americanos com mais chances de disputar o Oscar no ano que vem, ampliando a procura pelos longas de seu realizador. Um dos melhores trabalhos dele chegou faz pouco à grade da HBO Max: “A Cordilheira”. Lançado em Cannes, em 2017, na mostra Un Certain Regard, esse frenético thriller político orçado em US$ 6 milhões, visto por cerca de 640 mil pagantes no circuito portenho, foi esnobado em circuito por aqui. Só encontrou um lar na streaminguesfera. Indicada a 25 prêmios após sua passagem pela Croisette, a produção teve sessões na TV a cabo brasileira nos canais HBO, em 2018, por ter tido a Warner Bros. como parceira. Mas sala de cinema que é bom, por estas bandas, nada. Agora, este filmaço senta praça na web.

“Tem pelo menos uns 50 anos que eu faço cinema, sempre me relacionando com amigos que não são do universo audiovisual. Tem os amigos do futebol, os amigos da cerveja, os amigos da juventude, que ficaram. Tenho um amigão de infância que sempre que me encontra me pergunta: ‘Quando é que você vai ficar famoso?’. Na cabeça dele, o que faz um ator latino ser famoso é ele ser convidado para ser vilão num filme de 007. Bem… até gosto de James Bond, mas não é essa a fama que me interessa. Eu faço filmes para poder representar o meu povo, meu continente”, disse Darín ao P de Pop em entrevista na França, no lançamento de “A Cordilheira” na Croisette.

Agraciado com o troféu Platino (o Oscar da latinidade) de Melhor Trilha Sonora (coroando a excelência melódica de Alberto Iglesias), o filme – lançado comercialmente na França com o título de “El presidente” – aborda um conclave de líderes políticos das Américas, tendo intrigas de corrupção e pecados afetivos pessoais em seus bastidores. “A fraternidade entre nações costumava ser vista como um convite à esperança. Mas esse sonho esbarrou no fato de que nossos governos democráticos não chegaram à puberdade, passando a beber de uma mesma água: a corrupção. É uma lástima do ponto de vista ético para o nosso continente notar que todos nós da América Latina nos identificamos com regimes corruptos”, disse Darín, em Cannes.

Em nenhum momento dos 114 febris minutos de “A Cordilheira” se fala o nome da Petrobras, mas é o petróleo brasileiro que serve de combustível às negociatas políticas retratadas neste enredo moral e cívico com Darín. O Brasil está representado na figura do presidente Oliveira Prete, vivido com uma ironia saborosa pelo ator Leonardo Franco, da série “Preamar”. Seu desempenho é um primor. Prete é o alvo e o inimigo de todos, menos do líder argentino, o atormentado Hernán Blanco – papel dado a Darín. “Não sei até que ponto uma só pessoa possa fazer diferença e mudar a realidade social que temos à nossa volta, mas tenho certeza de que os esforços individuais são fundamentais para a decantação do processo democrático das Américas”, disse o ator, em 2017. Roteirista de “Abutres” (2010), cult de Pablo Trapero com Darín em cena, Mitre chamou a nata das atrizes e atores das Américas hispânicas para o elenco, como os chilenos Paulina García (de “Glória”) e Alfredo Castro (de “O Clube”), a argentina Dolores Fonzi (de “Truman”) e o espanhol radicado em solo mexicano Daniel Giménez Cacho (de “Má Educação”), além do americano Christian Slater (“Mr. Robot”) e do brasileiro Leonardo Franco. Centrada nas crises morais na América do Sul, o enredo do longa põe Hernán Blanco (Darín) entre as disputas com o líder brasileiro e uma crise familiar ligada à saúde mental de sua filha (Dolores Fonzi). “Precisamos repensar o que a América Latina precisa para respirar além de suas crises, além de conflitos econômicos”, diz Darín, que é o protagonista de “Argentina, 1985”. “Estarmos unidos é um caminho”.

No fim de semana que vem, “Argentina, 1985” participa do 70º Festival de San Sebastián, na Espanha.

p.s.: Um dos destaques da grade atual da Globoplay é “CORRENDO ATRÁS” (2018), de Jeferson De. Depois de uma consagradora projeção no Festival do Rio, a comédia picaresca do diretor de “Bróder” (2010) tenta a sorte no streaming, apoiada no talento de Aílton Graça. Ele brilha no papel de Ventania, um trabalhador autônomo que faz de tudo para conseguir pagar as contas, até se tornar um caça-talentos de futebol, tentando se esquivar de um malandro nada honesto vivido por Francisco Gaspar. Destaque para Juliana Alves no elenco.