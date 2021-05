Anim!Arte: maratona cinéfila no traço do lirismo

Rodrigo Fonseca

Egresso da Colômbia, “Iiwa”, de Caroline Hernandez Parra, é uma das atrações da 16ª edição do Festival Anim!Arte, pronto pra decolar a partir de segunda-feira, 24 de maio, recheado de exercícios animados nas mais variadas técnicas. Até 13 de junho, uma seleção de 452 filmes, de mais de 60 países, estará disponível para ser assistida através da plataforma Kinow. Pela primeira vez o festival será acessado de todo o Brasil. Estudantes e professores poderão se cadastrar por meio de um formulário na plataforma e obter acesso gratuito ao festival. Para o público em geral o ingresso custará R$ 25,00, sendo válido para todos os dias do evento, e poderá ser adquirido no mesmo site: https://animarte.kinow.tv. Entre as atrações imperdíveis destacam-se “Oríkì”, de Pâmela Peregrino, do Brasil; “El Niño Robot”, de Andrea Osorio, do Paraguai; e “Girls Talk About Football”, da Itália. Vindo da Macedônia, “Kaval”, de Sasha Stanishik, é uma aula de lirismo na seleta dessa maratona audiovisual.