Animage: vitrine pernambucana para a invenção

RODRIGO FONSECA

Um pacotão de curtas estrangeiros (entre eles o iraniano “Soo”, de Roya Salimi, e o sueco “Bookstore”, de Ofelia Giannini e Annika Giannini) e o longa português “Nayola” (ganhador do prêmio de júri popular da Mostra de São Paulo) vão abrir, hoje aà tarde, no Recife, a seleção de 183 filmes do 12° Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Com a falta do Anima Mundi, o evento se tornou um dos maiores focos de resistência da produção animada no país. Sua programação segue até domingo, dia 20, com sessões no Teatro do Parque, no Cinema da Fundação Derby e no Cinema da UFPE. Dá para acompanhar online cada um dos debates promovidos pela maratona cinéfila pernambucana, e suas masterclasses, via Youtube. No menu de 174 curtas e 9 longas, egressos de 47 países, vai ter espaço pra pérola nacional “Perlimps”, de Alê Abreu, que brilhou em Annecy e concorreu ao troféu Redentor no Festival do Rio, em outubro.

Curador do Animage, o crítico Júlio Cavani explica ao Estadão o que há de novo numa indústria movida a computações gráficas, desenhos, experimentos em stop motion e afins, destacando uma homenagem aos 50 anos da animação de Pernambuco.

Qual é a tônica do cinema de animação – em temas, técnicas ou formas – que mais se destacam no festival este ano?

Júlio Cavani: Penso que a dramaturgia dos filmes está mais sofisticada. Isso pode ser confirmado, por exemplo, pela presença de longas-metragens baseados em obras de escritores contemporâneos consagrados, como o japonês Haruki Murakami (autor das histórias do filme “Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo” / “Saules Aveugles, Femme Endormie”), o angolano Agualusa e o moçambicano Mia Couto (coautores da peça usada como base do roteiro de “Nayola”). Essa profundidade literária e dramática potencializa os demais aspectos artísticos da linguagem da animação.

Qual é o marco de 50 anos de animação em Pernambuco? Que animações marcaram a história do seu estado no setor?

Júlio Cavani: O marco inicial é o curta-metragem “Vendo-Ouvindo”, de Fernando Spencer e Lula Gonzaga. É um desenho animado produzido em 1972. Nas décadas seguintes, surgiram pioneiros em diferentes linguagens e técnicas, como xerox (“Xerografia”), computação gráfica (“Até o Sol Raiá”), rotoscopia (“Bolha”), recortes (“Fazenda Rosa”) e stop motion (“As Corocas se Divertem”, “A Morte do Rei do Barro” e “Dia Estrelado”, em diferentes bitolas). Muitos outros podem ser citados, cada um com uma inovação técnica própria. Em relação a premiações, “Vinil Verde” e “Guaxuma” ganharam destaque, foram os mais consagrados. O primeiro longa-metragem de animação pernambucano, “Além da Lenda”, foi lançado agora em 2022.

O que “Perlimps” aponta sobre os atuais rumos da cena animada brasileira atual?

Júlio Cavani: Impulsionada pela indicação ao Oscar recebida por seu diretor, Alê Abreu, com “O Menino e o Mundo”, em 2016, “Perlimps” é um exemplo de produção desenvolvida com excelência técnica, expressividade artística, engajamento social e articulações internacionais, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia e pelo contexto governamental brasileiro desfavorável. É uma obra com potencial de alcançar públicos de todas as idades, dos mais velhos às crianças mais jovens. É um filme que combina códigos visuais de desenhos animados infantis com um conteúdo profundamente filosófico, político e existencial.

O Animage tem uma tradição de homenagear grandes vozes autorais da animação. Quais serão as homenagens deste ano?

Júlio Cavani: Os grandes homenageados desta edição somos todos nós, artistas e profissionais que trabalharam com animação em Pernambuco, nos últimos 50 anos. Apresentaremos também “A Travessia”, o primeiro longa-metragem da consagrada animadora francesa Florence Miailhe, que ganhou uma retrospectiva especial online de curtas no Animage do ano passado. Faremos também uma retrospectiva de Oskar Fischinger, que traz uma seleção de curtas do artista alemão produzidos entre 1921 e 1947. Ele encontrou uma forma sublime de transportar a música para o cinema, com cores, movimentos e figuras, combinadas com técnicas artesanais de pintura e animação. É uma parceria com o Center for Visual Music, de Los Angeles.