Animage leva cinema africano ao Recife

Rodrigo Fonseca

Roteirista de animação e idealizadora da Mostra Além-Mar de Animação Negra e Indígena, Karolina Kalor é a responsável por uma das mais disputadas vitrines do 12° Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco: a mostra de filmes africanos. Dessa seção constam pérolas como “Drunken Dreams”, de Esther Kemi Gbadamosi, e “Got Flowers Today”, de Jibril Mailafia (ambas das Nigéria), além de “Mr. and Mrs. Kokoriko”, egressa de Ruanda. Nesta sexta, às 17h, rolam no cinema da UFPE projeções de “La Femme Mariée À Trois Hommes”, de Danièle Roy e Cilia Sawadogo (de Burkina Faso); “La Belle & L’Oiseau”, de Pacifique Nzitonda (do Burundi); e “Souleyman”, de Aloïs Agboglo (do Benin).

Que territórios hoje mais produzem filmes de animação na África? Que técnicasaparecem? Que temáticas se reiteram?

Karolina Kalor: Eu não saberia responder quais territórios mais produzem filmes de animação. Eu vejo países como Burkina Faso, por exemplo, que tem uma cultura de tradição oral, com animações muito presentes nesses dois anos de curadoria da Mostra Africana do ANIMAGE. Esses filmes não vêm necessariamente através das inscrições do festival, o que aumentou consideravelmente este ano através da plataforma filmfreeway, mas há um trabalho o ano todo, uma pesquisa curatorial, que além de mim, também é feita por outras pessoas que estão na curadoria do ANIMAGE, como, por exemplo, o curador geral, Julio Cavani. Eu entro especificamente tendo esse olhar de uma mulher racializada nordestina e que faz a ponte com essa diáspora, e retoma o contato com o outro lado do Atlântico. É um grande aprendizado, especialmente para conhecer as narrativas mil e a diversidade de técnicas. Mas, sem dúvidas, a questão da contação de histórias é intrinsicamente ligada à cultura africana e que se resguarda também aqui no Brasil, com nosso modo de fazer animação negra. As temáticas, no caso dessa mostra específica, estão mais voltadas para a família e a comunidade. Não necessariamente uma família negra. Apesar do debate racial existir, sabemos que a experiência familiar africana é totalmente distinta da que temos aqui.

Que técnicas mais aparecem na animação africana?

Karolina Kalor: Quanto às técnicas, eu vejo muita diversidade, mas, a animação digital é muito presente no 2D. Chegam muitos filmes em 2D. Ao mesmo tempo, a artesania está muito presente na técnica de stop motion, com bonecos, cenários, coisas muito ricas. Chegam ainda produções mais experimentais, que flertam também com as artes de outras culturas, como a japonesa. É um movimento de quebrar essa ideia de que a animação africana é unicamente étnica e mostrar outras influências, de outros continentes.

Como se organiza a indústria animada africana? Há um polo mais forte? Há um caminho em festivais? Há coproduções?

Karolina Kalor: Pra mim, do lado de cá do Atlântico, é uma descoberta entender como funciona a indústria e o mercado da animação no continente africano, que é uma “pluriversalidade”. Essa “pluriversalidade” nos faz entender que, cada vez que a gente sabe algo, a gente sabe menos, por que a diversidade é infinita. Mas, falando por alto, eu vejo essa indústria animada acontecendo de forma parecida por aqui no Brasil. Muitos realizadores trabalhando com produtoras, que acabam construindo séries animadas, e disponibilizando no youtube. Assim como também há realizadores mais experimentais, que, por sua vez, trabalham com equipes reduzidas. E é isso que a gente vai ver na Mostra Africana: essa infinidade. Uma amostra dessa infinidade, na verdade.

Como foi feito o critério de seleção deste ano?

Karolina Kalor: Para este ano, a seleção pensou numa linha de história para contar através de uma sequência de curtas-metragens. No meu primeiro ano como curadora da Mostra Africana, eu pensei justamente em evidenciar a diversidade de técnicas de animação. Era o momento de conhecer essa animação africana. E, agora, eu já consigo trazer uma linha curatorial pautada em temas relativos à família, à parentalidade, à vida em comunidade. Mesmo ainda privilegiando as distintas técnicas de animação, tentamos acompanhar, através de uma sequência desses filmes, as reflexões pertinentes a nós que estamos aqui nas américas e entender as similaridades e diferenças nos modos de ser dessas famílias e comunidades.