Ang Lee na Sessão da Tarde: ‘Pi’ é imperdível

Rodrigo Fonseca

Em plena Copa do Mundo, quando todos os olhares se voltam para o futebol, a TV Globo dá um drible nas convenções televisivas e marca um golaço em prol do cinema ao escalar um Ang Lee pra lá de autoral para a Sessão da Tarde: nesta sexta, às 14h, a emissora carioca exibe As Aventuras de Pi (2012), um fenômeno de bilheteria que custou US$ 120 milhões e faturou US$ 609 milhões mundialmente. Adaptado da literatura de Yann Martel, o longa-metragem rendeu ao cineasta taiwanês o Oscar de Melhor Direção em 2013. Estrelada por Suraj Sharma e por um tigre faminto, esta produção, filmada em locações no Canadá, na Índia e na Nova Zelândia, foi oscarizada ainda nas categorias de Melhor Fotografia, Trilha Sonora e Efeitos Visuais. Na trama, o jovem Pi sobrevive a um naufrágio e pega carona em um bote tripulado por uma zebra, um orangotango, uma hiena e o tal felino. A peleja pela sobrevivência é convertida por Lee em uma narrativa fabular sobre a magia do acaso. Aos 63 anos, o realizador está ocupado agora com as filmagens de Gemini Man, com Will Smith.