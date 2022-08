Ana Carolina volta às telas e ganha retrospectiva

RODRIGO FONSECA

Nesta quinta-feira, o Estação Net Botafogo vai inaugurar uma retrospectiva de Ana Carolina Teixeira Soares de carona na estreia de seu colossal “Paixões Recorrentes”, devolvendo às telas cults como “Das Tripas Coração” (1982) e “Sonho de Valsa” (1987). Nesses filmes, ela retrata um país que, como antecipou Marx, em seu estudo sobre a infraestrutura do mundo, era sólido e desmanchou no ar, envenenado de si mesmo, e não da mais-valia. É uma chance de conferir uma narrativa personalíssima, sempre interessadas nas hipocrisias do dia a dia, consagrada com elogios na revista “Cahiers du Cinéma”, em 2019.

Lançado no Festival de Roterdã, o novo longa-metragem da cineasta paulista foi rodado em setembro de 2019, num litoral do Paraná que fica ainda mais paradisíaco à luz da fotografia de Luis Abramo. A Ilha do Mel é a locação central desse rasga-coração. Um rasga-coração onde a diretora esbanja maturidade. Ela equilibra finissimamente o uso da palavra (numa narrativa loquaz, mas sem verborragias vagas) com uma aeróbica dionisíaca dos enquadramentos. Para fãs de sua obra, é uma mistura de dois de seus trabalhos: “Mar de Rosas” (1978) e “Amélia” (2000). Mistura essa onde cada close tem rigor de ourives. E há a titânica atuação de Luiz Octavio Moraes (bamba dos palcos cariocas) como um produtor de teatro que explora sua estrela, uma atriz francesa em eclipse: Madame Arras (Thérèse Cremieux).

Há um outro sol em “Paixões Recorrentes”, que, também vem dos palcos, assim como Octavio, e pode incendiar Roterdã. Ele se chama Danilo Grangheia. Hoje um dos atores mais fascinantes das artes cênicas nacionais, pela habilidade de metamorfosear seu ferramental dramático e cômico, pontuando cada fala com ironia, Grangheia bota cada sequência do longa no bolso. Ele vive o integralista Souza, dono de uma birosca na praia onde todos os personagens criam uma paragem. Frasista, sua boca molhada a golinhos de aguardente cospe aforismos como: “A vida se define por quatro verbos de ação: amar, combater, mandar ensinar”.

Seu bar entorpece a sede de realidade do argentino maluco e perigoso Chango (Luciano Cáceres) e do português Raolino Pombal (Pedro Barreiro), um advogado que bebe café com conhaque. Raolino tenta de todas as formas preservar seu casamento com Amada (Silvana Ivaldi), que não suporta mais o controle dele. Nas areias do Brasil, ela tenta fugir do antigo amor e se deixa encantar por um cultíssimo caiçara (Iran Gomes), que alterna pontos de umbanda com reflexões filosóficas. Numa estrutura sartriana à la “Huis clos”, porém bronzeada e salpicada de areia, todas e todos defendem suas ideologias, mas nenhuma retórica sai soberana, fora a impressão de que “o inferno são os outros”, principalmente os que estão no Poder. Tudo mundo ali parece emperrado pelo vetor da inércia histórica.

p.s.: O monólogo “Cora do Rio Vermelho” segue em circulação pelas unidades do Sesc do Rio de Janeiro: esta semana é dia de apresentações no Sesc Ramos (quinta-feira, às 19h) e Sesc Madureira (sexta-feira, às 19h). Com direção de Isaac Bernat, o espetáculo com Raquel Penner reúne passagens da vida e da obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina, que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. A dramaturgia reúne passagens de sua vida e diversos poemas retirados dos livros “Vintém de cobre – meias confissões de Aninha”; “Meu Livro de Cordel”; “Villa Boa de Goyaz”; e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”.

p.s.2: Projeto de programação artística e articulação entre criadores de diferentes países, o Câmbio Festival está de volta com residências, aulas, apresentação de espetáculos e criações audiovisuais, que serão realizadas em agosto e setembro, na Sede da Cia dos Atores, na Lapa. Com curadoria e produção de Cesar Augusto e Jonas Klabin, o projeto volta a realizar edição presencial, depois de atividades virtuais em 2020 e 2021, em meio à pandemia. A programação deste ano começa com convocatória para a residência do coreógrafo e bailarino italiano/israelense Andrea Costanzo Martini, de 15 a 22 de agosto, que resultará em obra criada coletivamente de 2 a 10 de setembro. Durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro, o artista também vai oferecer uma aula aberta e apresentar o solo “Trop”. Mais informações em www.cambio.art.br.