‘Amor à Flor da Pele’ agiganta o Vibra Open Air

RODRIGO FONSECA

Haveria maneira melhor de contemplar a força estética de Wong Kar Wai e seu monumento ao querer, “Amor À Flor Da Pele” (“In The Mood For Love”, 2000), do que assistir a essa obra-prima numa telona de 325m²? Essa é a proposta do “Vibra Open Air”, evento de celebração da força do cinema presencial, ao ar livre, que vai mobilizar São Paulo, no Jockey Club paulistano, dos dias 25 de maio e 12 de junho. Sumido desde o lançamento de “O Grande Mestre”, em Berlim, em 2013, Kar Wai está terminando a série “Blossoms”. Essa projeção em SP, somada a uma recente homenagem que a MUBI prestou a ele, confirmam a relevância de sua obra. Mas há espaço no Vibra também para o outro mestre nas narrativas audiovisuais, David Lynch, que terá seu “Mulholland Drive” (2002) projetado no evento, que exibirá 24 longas ao todo. Além de projeções, sua programação multimídia inclui show exclusivos e uma área gastronômica de fino e farto cardápio. A venda de ingressos começa a partir do dia 4 de maio pelo www.openairbrasil.com.br, com possibilidade de troca por pontos do Premmia, programa de fidelidade dos Postos Petrobras em www.premmia.com.br.

p.s.: Até sábado é possível curtir, online, a programação do 2º FIC RIO, com cerca de cem curtas-metragens, nacionais e internacionais, selecionados por organizadores Ivann Willig e Zeca Teixeira. A atriz Léa Garcia é a grande homenageada desta segunda edição, que traz ainda, como curta-metragista convidada, a atriz, roteirista e diretora Julia Katharine. Basta ir no www.youtube.com/ficrio.

p.s.2: Duas grandes atrizes europeias foram convocadas pelo 75º Festival de Cannes (17 a 28 de maio) para presidirem júris de suas mostras paralelas: a italiana Valeria Golino lidera a briga pelo Prix Un Certain Regard e a espanhola Rossy de Palma encabeça a seleção da Caméra d’Or.

p.s.3: Tem o memorável “Garota Exemplar” (“Gone Girl”, 2014), de David Fincher, esta madrugada no “Corujão” da TV Globo, à 1h40.