‘Akelarre’ e a força da sororidade

Rodrigo Fonseca

Iniciado na manhã desta sexta com uma ode de Woody Allen à cinefilia, chamada “Rifikin’s Festival”, a 68ª edição da maratona audiovisual de San Sebastián, no norte da Espanha, deu a largada para sua competição de longas-metragens, reduzida de 18 para 13 títulos, neste ano de Covid-19, com a prata da casa… uma prata que reluz. “Akelarre”, drama de época espanhol pilotado pelo argentino Pablo Agëro (“Salamandra”), passa em revista o imperdoável crime de feminicídio em uma de suas perspectivas históricas mais graves: a caça às bruxas na Inquisição. Produzido com o apoio da Netflix, o longa recria o País Basco em 1609, quando um grupo de adolescentes é acusado de bruxaria e levado para interrogatório (leia-se tortura) pelas mãos de um funcionário da Coroa Espanhola muito afeito aos mitos acerca do Diabo. A montagem de Teresa Font galvaniza uma reconstituição de um passado maculado pela intolerância. A forma como Agüero revisita as manifestações das feiticeiras não incorre em desrespeitos, uma vez que ele aposta em uma abordagem realista, no qual suas personagens são apenas alvo de fa… fake news. Esta trama vai passar por um júri chefiado pelo diretor italiano Luca Guadagnino (de “Me Chame Pelo Seu Nome”), que inclui a produtora espanhola Marisa Fernández Armenteros, a figurinista sueca Lena Mossum, o ator inglês Joe Alwyn e o cineasta mexicano Michel Franco. Entre os indicados às Conchas estão “True Mothers”, de Naomi Kawase; “Été 85”, de François Ozon; e “Another Round”, de Thomas Vinterberg.

Na sessão paralela Pérolas, Anthony Hopkins comoveu San Sebastián com sua melhor interpretação em anos à frente do triste “The Father”, longa de estreia do dramaturgo Florian Zeller. Ele vive um engenheiro ancião às voltas com a erosão de sua memória.