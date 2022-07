Ainda é dia de ‘Rocky’: Stallone faz 76 anos

Rodrigo Fonseca

É dia de Rocky: Sylvester Stallone faz 76 anos nesta quarta-feira. E aniversaria com a corda toda. Está prestes a regressar aos cinemas no papel de um super-herói aposentado em “Samaritan” e já está assegurado no terceiro tomo da franquia “Guardiões da Galáxia”, revivendo Stakar Ogord. Fora das telonas, na streaminguesfera, Sly tem mobilizado espectadores com o trailer de “Tulsa King”, a primeira experiência como protagonista de série de sua carreira, iniciada em 1969. Estreia dia 13 de novembro na Paramount +. Taylor Sheridan, responsável pelo sucesso “Yellowstone”, é um dos criadores do projeto, que tem Terence Winter (de “A Família Soprano”) à frente do roteiro e da concepção de um universo mafioso. Stallone encarna Dwight Manfredi, o General, um gângster que passou 25 anos no xilindró e sai da cadeia com a missão de erguer uma célula da máfia em Tulsa, encarando uma realidade social diferente daquela em que se configurou como um criminoso assustador.

Stallone anda atualmente no pódio da Netflix com o sucesso de “Rambo: Até o Fim” (2019). E ele acaba de estrelar o quarto “Os Mercenários”, em que se despede do personagem Barney Ross. E estima-se que ele possa aparecer em “Creed III”, de Michael B. Jordan, numa despedida de Rocky Balboa.