Águas do Nilo levam cults ao Festival do Cairo

Rodrigo Fonseca

Iniciado na sexta-feira, aberto por uma projeção da comédia “Competencia Oficial”, o 43º Festival do Cairo já teve tempo para emplacar gols de placa em prol do Egito no placar das grandes maratonas audiovisuais de 2021. Confira alguns achados:

‘IMACULADA’ (“Immaculate”), de Monica Stan e George Chiper-Lillemark (Romênia): Um primor de roteiro assegura chão para essa dupla de cineastas romenos decolar, tendo como combustível uma montagem que valoriza conflitos inerentes à dimensão intimista de sua protagonista, a jovem Daria. Quando o namorado dela, um rapaz viciado, vai parar na prisão, a moça é enviada pelos pais a uma clínica de reabilitação para largar a heroína. Ali, a lealdade incondicional ao namorado a transforma em uma figura extraordinária aos olhos dos homens que também estão internados, o que acaba a protegendo de abusos sexuais. Mas a chegada de um misterioso paciente muda sua rotina.

‘DAUGHTERS OF ABDUL-RAHMAN’, de Zaid Abu Hamdan (Jordânia): Eis um melodrama dos mais fervorosos sobre as relações de paternidade nestes novos tempos para o Oriente Médio, onde o sexismo de outrora segue reinante, apesar de diversos (e necessários) esforços de empoderamento feminino. O eixo do roteiro é a experiência de Zainab (Farah Bsieso, forte candidata à Pirâmide de Prata de melhor atriz) com seu ferocíssimo pai, que entra em choque após ver a filha vestida de noiva.

‘107 MOTHERS’ (“Cenzorka”), de Peter Kerekes (Eslováquia): San Sebastián aclamou esse drama carcerário sobre uma jovem que foi sentenciada a sete anos numa prisão em Odessa por um crime passional. No xilindró, ela teve um bebê e tem que vivenciar a maternidade em uma casa de detenção para mulheres que provaram das agruras da vida. A fotografia de Martin Kollár é de um requinte singular. A trilha sonora de Lucia Chutkova galvaniza ainda mais o tom melodramático da direção.

‘EL REY DE TODO EL MUNDO’, de Carlos Saura (México/ Espanha): Depois de uma passagem por San Sebastián com o curta “Rosa Rosae. La Guerra Civil”, o mítico realizador de “Cria Corvos” (1976) regressa aos longas com um musical metalinguístico sobre a conexão cultural entre o México e os espanhóis que o colonizaram, sem ignorar violências históricas do imperialismo. Ana de la Reguera é uma coreógrafa que interpreta uma cadeirante em um espetáculo de dança assolado pela máfia local.

‘OUR RIVER… OUR SKY’, de Maysoon Pachachi (Iraque): Elogio à sororidade, este drama narra a história da amizade entre uma escritora, mãe solteira, e sua vizinhança, abalada por sectarismos políticos em Bagdá. Tudo se passa na último e conflituosa semana de 2006. Sua montagem consegue cerzir diferentes narrativas que perpassam a vida de sua protagonista e de sua cidade.

‘MY SUNNY MAAD’, de Michaela Pavlatová (República Tcheca): Ganhador do Grande Prêmio do Júri de Annecy, a Cannes da animação, este longa da realizadora de “Repete” (Urso de Ouro de curta-metragem de 1995) é baseado em “Freshta”, um romance da jornalista Petra Procházková, inspirado em vivências da autora. Sua narrativa acompanha a imersão de Herra, uma jovem tcheca, no Afeganistão após seu casamento com Nazir, um sujeito apaixonado por ela, mas devoto às tradições de seu país. Após o casamento, Herra vai morar com a família dele, assumindo a burca sobre suas madeixas louras, submetendo-se a regras que, pouco a pouco, vão minando sua felicidade e sua aposta na harmonia da vida a dois. As tentativas frustradas de Herra em engravidar dão ainda mais peso naquele relacionamento, pautado por códigos sexistas opressivos. Estima-se que o Festival de Cairo há de acolher reações não tão simpáticas ao filme, à força dos diálogos denuncistas escritos por Ivan Arsenjev e Yaël Giovanna Lévy e filmados por Michaela à luz da prosa de Petra.