Achados de um Festival do Rio impecável

RODRIGO FONSECA

Em seus 200 títulos, o Festival do Rio 2022 trouxe alguns achados. Confira algumas das boas descobertas do evento:

BOCAINA, de Ana Flávia Cavalcanti e Felippe Gamarano Barbosa: Um ensaio sobre o Tempo na Serra da Bocaina, construído a partir da fotografia contemplativa de Heloísa Passos, num desenho narrativo que evoca “Limite” (1931), de Mário Peixoto. Na trama, duas mulheres acolhem um estranho e se embrenham numa transformação dentro das margens que a natureza estanque de suas vidas, embaladas a Parmênides (filósofo que dizia: “nada muda”), permite. Malu Galli e Ana Flávia têm atuações inquietantes calcadas no silêncio.

A PRAGA, de José Mojica Marins: No fim da década de 2000, na Mostra de São Paulo, o pesquisador e documentarista Eugênio Puppo anunciou a descoberta desta joia há muito escondida do eterno Zé do Caixão na qual um rapaz, amaldiçoado por uma bruxa, passa a ter uma ferida no corpo cuja dor só se ameniza com carne crua. O Festival do Rio dá espaço para essa joia numa sessão neste domingo, às 16h30, no Estação NET Rio 4.

NANNY, de Nikyatu Jusu: Ganhador do Grande Prêmio do Júri em Sundance, esta aula do chamado “extra-ordinário”- manifestações do assombro que não se explicam pelas vias do sobrenatural nem da ciência – dialoga com o ethos político de Jordan Peele, contando com o mesmo produtor de “Corra!”, o infalível Jason Blum. Anna Diop tem uma atuação impecável no papel de uma babá senegalesa que, a serviço de uma família branca de alta classe média, passa a ser assolada por visões e sensações misteriosas, ligadas a entidades femininas.

FAUSTO FAWCETT NA CABEÇA, de Victor Lopes: Em seu filme mais maduro, o diretor de “Língua” (2004) e “Serra Pelada – A Lenda da Montanha de Ouro” (2013) parte do desejo de construir uma cinebiografia do poeta e compositor por trás de “Kátia Flávia” para realizar um sinestésico jogo da amarelinha narrativo, em que passado real, memória pessoal e invenção se conjugam numa montagem exuberante.

1976 – UM SEGREDO NA DITADURA (“1976”), de Manuela Martelli: Uma espécie de “A História Oficial” chileno, este drama esbanjou viço em sua passagem pela Quinzena dos Realizadores de Cannes. Na trama, uma mulher de classe média alta, Carmen (Aline Kuppenheim), tenta sastifazer o pedido de um amigo leal, o padre Sanchez (Hugo Medina), que recorre a ela atrás de proteção para um jovem ferido no garrote de Pinochet. O tal rapaz, Elias (Nicolás Sepúlveda), foi baleado e requer cuidados. Ao cuidar dele, ela aprende o que se passa no Chile pós Golpe, em 1976.

O SENHOR DO TREM, de Aída Queiroz e César Coelho: Criado pela dupla de animadores a partir de um projeto da Rede Carioca de Rodas de Samba com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, esse belo desenho animado enaltece a dimensão memorialista da Velha Guarda da Portela, apresentada como guardiã do patrimônio cultural do Rio, sob a ótica de inclusão da infância e da juventude. O roteiro foi inspirado em texto de Marquinhos de Oswaldo Cruz. No elenco de vozes, a atriz Maria Salvadora interpreta Vó Badu, que narra grande parte da trama, e Rodrigo França vive Paulo da Portela. Calcado na fé e na fantasia, o enredo do filme – que está em disputa pelo troféu Redentor – segue os passos de uma adolescente, Dandara, criada pela avó, que lhe contava muitas histórias da cultura africana.

ROMÃO, de Clementino Jr.: Homenagem póstuma ao ativista social e jornalista Marcos Romão, morto em 2018, que deixou um legado extenso na defesa da dignidade humana com o SOS Racismo. Realizador de joias como “Trem do Soul” e “Curai-vos”, Clementino narra sua história com o resgate de imagens de um ato emblemático na escadaria da Câmara Municipal em 1982, onde Romão promoveu uma manifestação contra a foto nas capas de jornais de ação policial, onde homens negros apareciam amarrados analogamente aos tempos da escravidão.