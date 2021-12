‘Abu Saddam’, a fina flor do cinema egípcio

RODRIGO FONSECA

Pela foto que ilustra este post, já possível detectar um requinte plástico singular no único dos 14 concorrentes à Pirâmide de Ouro do 43º Festival do Cairo que “joga em casa”, tremulando a bandeira do Egito em sua abordagem ética e estética das relações cotidianas: a dramédia de costumes “Abu Saddam”. Nadine Khan, sua realizadora, recebeu uma reverência em massa da cinefilia egípcia em reconhecimento ao empenho da indústria audiovisual local em disputar a mais valiosa das láureas cinéfilas de sua pátria. Não por acaso, o presidente do evento, iniciado na sexta – o roteirista e produtor Mohamed Hefzy -, foi à sala de exibição Ópera a fim de fazer a apresentação do filme e da diretora, que hoje é uma dos vozes do mundo árabe com mais eco nas telas. Seu protagonista, o ótimo Mohamed Mamdouh, é uma espécie de Leandro Hassum norte-africano: um signo de humor em sua carreira na TV e nos circuitos exibidores.

Reconhecida em sua nação e fora dela por “Harag W’ Marag” (2012), Nadine fez o Cairo rir e se angustiar com o procedimento humanista com que consegue transformar um personagem de modos reprováveis e detestáveis (em seu machismo e em sua soberba incontornáveis) em um tipo tridimensional de uma doçura inegável. Abu Saddam, o papel de Mamdouh, fuma sem parar, é grosso com as mulheres e trata seu assistente com indelicadeza. Até com a polícia ele grita. Difícil não lembrar de Jack Nicholson em “Melhor É Impossível” (1997) – só que sem TOC. Afastado das estradas há tempos, Abu adquiriu a pior das reputações, amplificada por toda a truculência com que trata as pessoas que o amam. A decisão de voltar a pilotar um caminhão é uma forma de resgatar a fama de “durão” e de “garanhão” que ele acreditava ter. Para isso, o chofer aceita uma missão que pode devolvê-lo aos rumos de outrora.

Mas o que Nadine busca, em sua narrativa on the road, não é cartografar a sua dita “jornada do herói”, até pelo fato de ele não ter um pingo de heroísmo – passivo ou ativo. O que sua diretora busca é desossar o esqueleto do sexismo e do moralismo enquanto ele avança, por cerca de um dois dias e uma noite, adotando uma festança como pouso. Paqueras sazonais nos cruzamentos, faniquitos de esquina e uma ingestão de nicotina cavalar fazem parte de um road movie que resgata a figura dos gigantes de coração mole – ainda que de boca suja – como eram os personagens de “Marty” (1955) e “Gigante” (2009). Irrita-se com a misoginia de Abu. Mas é por meio dela que conseguimos vislumbrar (e exorcizar) os fantasmas do patriarcalismo à sua volta. E o fazemos apoiados por uma fotografia de acabamento primoroso. Por meio de um esmero plástico delicadíssimo, Nadine desconstrói o politicamente incorreto, extraindo um lado bom – e necessário – dele. Que o Festival de Cairo, que segue até domingo, saiba valorizar um longa tão inquieto.

