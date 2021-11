‘A Vingança é minha’: um Leopardo solto no Cairo

Rodrigo Fonseca

Lotado de potenciais concorrentes ao Oscar 2022, como “Casa Gucci” e “Drive My Car”, o 43º Festival do Cairo vem se ocupando de trazer para a população egípcia longas-metragens que saíram premiados dos maiores festivais do mundo, incluindo “Roda do Destino”, que rendeu o Grande Prêmio do Júri da Berlinale a Ryusuke Hamaguchi, e “Blue Moon”, drama romano que conquistou a Concha de Ouro em San Sebastián. Revisando as mais prestigiadas competições do mundo, a curadoria da maratona audiovisual do Egito trouxe o ganhador do Leopardo de Ouro do Festival de Locarno, na Suíça, que se impõe por onde passa por seu tônus divertido de combate ao sexismo “A Vingança É Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro” (“Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”). A Indonésia se desnuda de sua sanha machista com esse thriller de ação contra o moralismo. Dirigido por Edwin, um designer e cineasta de 43 anos que (como todo grande artista de sua cidade, Surabaya) usa apenas o prenome, o longa é uma narrativa de kung fu (e outras lutas) nos moldes dos clássicos de Hong Kong. Lembra Jackie Chan, parece com os clássicos de Michelle Yeoh e evoca o cult “O Dragão Chinês” (1971). Seu diferencial em relação a seus congêneres está na maneira como a trama detona o machismo e todas as práticas sexistas. Começa pelo detalhe de que um dos personagens centrais, o feroz lutador Ajo Kawi (Marthino Lio), imbatível nos socos e nos pontapés, estar enfrentando uma impotência sexual incontornável. Nem ervas, nem mandingas resolvem sua situação.

“Cresci vendo filmes de luta e aprendi a ler a dimensão sociológica deles a partir de um viés político que divide bons e maus como proletários e burgueses, oprimidos e opressores. Há uma tradição de filmes de artes marciais que se construiu com base em uma reflexão sobre justiça social, em que as lutas eram uma forma de corrigir uma série de contradições inerentes à submissão econômica. Nos anos 1980 e 90, quando minha geração teve acesso a essas histórias de batalha, descobrimos uma mirada política que nos permitia vislumbrar uma saída para a realidade de governo que nos subjugava”, disse Edwin ao P de Pop do Estadão em Locarno, dias antes de sua vitória, referindo-se à ditadura do general Hadji Mohamed Suharto (1921-2008), vigente de 1967 a 1998, em terras da Indonésia.

Sua fonte foi um livro homônimo de Eka Kurniawan do qual extraiu a desconstrução física e moral dos gêneros narrativos e da representação do código da masculinidade. “Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash” é o título usado pelo cineasta para a carreira internacional de seu longa, que pode se estabelecer como um campeão de bilheteria, à força de sua narrativa de ação. “Na diversão, há espaço para a educação contra a exploração”, diz o diretor. “Eu posso divertir e libertar. Basta que eu me aproxime do público a partir de códigos que ele conhece e admira. Aí, a partir desse contato, posso abrir um debate”.

Indicado ao Urso de Ouro da Berlinale de 2012 com “Postcards From The Zoo”, Edwin diz que a Indonésia tem uma produção cinematográfica pop vasta, com filmes cujo orçamento gravita entre € 500 mil e € 2 milhões, lotando salas. Construído a partir de uma montagem tensa, que torna ainda mais dinâmicas suas sequências de pancadaria, com ângulos de matar Van Damme de inveja, “A Vingança É Minha, Todos os Outros Pagam em Dinheiro” é um candidato potencial a blockbuster. Em seu enredo, Ajo Kawi quebra os ossos alheios por dinheiro, trabalhando para um chefão do crime, cujos desafetos ele extermina a soco. Numa missão em uma empreiteira, ele esbarra com uma jovem tão furiosa e letal quanto ele: Iteung (Ladya Cheryl). Os dois têm uma luta mortífera da qual Kawir sai todo quebrado, mas vencedor. Obcecado com a mulher que, por pouco, não o fez beijar a lona, ele vai atrás dela e os dois se apaixonam e se casam, apesar de o problema que o rapaz tem persistir.