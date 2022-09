‘A Um Clique De Distância’ do Telecine

Rodrigo Fonseca

Inédito em circuito exibidor brasileiro, apesar do sucesso que fez na Berlinale em 2021, “A Um Clique de Distância” (“Language Lessons”) acabou chegando entre nós via rede Telecine. Sua direção é assinada pela atriz Natalie Morales, que concebeu o projeto durante a pandemia, a fim de dissecar os ranços neuróticos do isolamento, durante o confinamento de 2020. Sua trama narra a amizade inesperada, forjada em meio virtual, entre Cariño (Natalie Morales), uma professora de espanhol, e seu novo aluno, Adam (Mark Duplass).

“O que nos importava era falar das conexões possíveis em nosso tempo, sem ignorar que a solidão nos leva ao silêncio, à introspecção”, disse Natalie, ao Estadão, em Berlim.

Conhecida aqui pelo papel de Annie, na série “Santa Clarita Diet”, Natalie esbanja maturidade ao se lançar como realizadora. Tudo funciona à perfeição, no timbre do coração, numa história de cumplicidade (ou mais) via Zoom Duplass escreveu o roteiro junto com a diretora.

Construído com sutileza por Duplass, Adam lida com sua sexualidade pelas vias da fluidez: já teve um relacionamento com mulheres, mas apaixonou-se por um sujeito e foi bem feliz em seu casamento com ele, até sua morte súbita. Foi o marido quem pagou para ele um pacote de aulas online com Cariño (Natalie). Não vemos a morte do rapaz, mas a tristeza do personagem de Duplass nos revela o ocorrido. Há algo de misterioso com Cariño também, expresso por meio de cicatrizes em sua face. É uma narrativa repleta de dores e angústia, mas cozida nos temperos da doçura, de modo a celebrar a poesia da simplicidade.