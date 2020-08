‘A Química Que Há Entre Nós’ e a tela

Rodrigo Fonseca

Há uma semana, a Amazon Prime vem arrancando suspiros bem parecidos com aqueles que “A Garota de Rosa-Schocking” (1986) arrancava da gente na década de 1980 à força da relação cheia de dengos e dedos entre dois estudantes em “Chemical Hearts”, de Richard Tanne. Por aqui, pintou um título aportuguesado para o filme: “A Química Que Há Entre Nós”. Há mais de Richard Linklater e seu “Antes do Amanhecer” (1995) nele do que John Hughes e sua estética Brat Pack de “Gatinhas e Gatões” (1984). Os arroubos passionais são represados pela moral no novo longa do realizador de “Michelle e Obama” (“Southside With You”, 2016), tendo como protagonista e coprodutora a atriz Lili Reinhart, estrela da série “Riverdale”. Ela divide suas sequências de maior encantamento com Austin Abrams (o Marc de “This Is Us”), em um contexto onde o querer ganha formas inusitadas.

“Existe uma negociação constante entre as duas pessoas que vão se apaixonar nessa história, pois ambos têm muita coisa represada. Existe luto nela e existe idealização nele. E, como são jovens, ambos dividem uma urgência diante do medo de errar”, disse Tanne ao P de Pop, em entrevista via Zoom. “Existe, sim, uma tradição de representação do amor romântico na fase da adolescência, mas o caminho que eu escolhi foi menos o do tributo a clássicos do passado, como os filmes de Hughes e de Sofia Coppola, e mais uma busca por um código próprio, que dialogue com o meu tempo e que respeite o poder do silêncio”.

No enredo, o foco do cineasta é o universo dos ritos de passagem do fim da adolescência. Henry Page (Abrams) está prestes a terminar o ensino médio e partir para a universidade, gastando seu tempo vago no jornal de sua escola. A chegada de uma nova colega de bancada (e de redação), a enigmática Grace Town (interpretada por Lily), vai tirar o rapaz da inércia sentimental e abrir o dique de seu imaginário mais passional. Lily usa uma bengala para caminhar, por conta de uma fragilidade óssea em sua perna, que vai ser melhor explicada conforme o filme avança, revelando o segredo da introspecção da jovem e o motivo de sua rejeição aos cortejos (delicados) de Page.

“O livro ‘Our Chemical Hearts’, de Krystal Sutherland, foi fundamental pra que eu pudesse construir os dois personagens e buscar a humanidade deles”, disse Tanne ao Estadão. “Meu filme sobre Michelle e Obama confiava muito na palavra. Aqui eu preferi arejar as sequências e deixar espaço para os respiros”.

