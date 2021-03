Imperdível, a HQ ‘Mágico Vento’ volta às bancas

Rodrigo Fonseca

Sob constante patrulha da correção política, o faroeste sobrevive no audiovisual do empenho de cineastas autorais, como Tarantino (com “Django livre” e “Os oito odiados”) e os irmãos Joel e Ethan Coen (“A balada de Buster Scruggs”), além de sazonais experiências australianas. Mas nos quadrinhos europeus, o gênero, importado dos grandes clássicos de John Ford e Howard Hawks, continua sendo um dos mais rentáveis veios de dramaturgia, graças a heróis como MÁGICO VENTO, hoje de volta às bancas brasileiras numa caprichada revista homônima, subtitulada “O RETORNO”, lançada aqui com todo capricho gráfico pela Mythos Editora. Júlio Schneider assina a tradução, numa esgrima primorosa com a língua portuguesa. Criado na Itália, em junho de 1997, para a Sergio Bonelli Editore, a maior indústria de fumetti (HQs) de seu país e uma das maiores do mundo, o galante pistoleiro de trajes e vocabulário indígenas virou um ícone internacional do intercâmbio cultural e da defesa da Natureza. Seu nome de berço era Ned Ellis: usava farda, matava em nome do Exército dos EUA e mal tinha tempo de contemplar a beleza das pradarias que sujava de sangue. Foi assim até sofrer um acidente ferroviário, do qual foi salvo por um sábio do povo sioux. Vitaminado por poderes ligados à sua conexão com os povos originários, Ellis deu lugar aos ditames do Capital e aprendeu a escutar as matas, os rios e as visões que adquiriu em um poder de clarividência, além de ter ampliado sua rapidez no gatilho e na luta com facões.

Especialista nas reflexões sociais e política de Jean-Jacques Rousseau e sua metáfora do Bom Selvagem (a pureza que transcende as castrações do processo civilizatório), Gianfranco Manfredi, escritor responsável pela criação desta mistura de Zorro com Tonto, concebeu este vigilante do Oeste como sendo um guardião meio bastardo das tradições indígenas. É o que se vê na tensa aventura narrada em HQs como “O Fogo e o Vento”, já à venda. Com traço de Darko Perović, a trama de Manfredi põe Mágico Vento no rastro de Gerônimo (1829-1909), um guerreiro indígena que lutou para defender sua população, os Apaches, dos abusos do governo americano. Na história a seguir, “O Confronto do Século”, já a caminho, o pistoleiro vai ser testemunha de um dos mais sangrentos episódios ocorridos a Oeste do Tio Sam: o tiroteio em O. K. Corrall, em Tombstone, no Arizona, em 26 de outubro de 1881, envolvendo o xerife Wyatt Earp (1848-1929). Esse episódio será revivido nos gibis com chumbo quente mas com pitadas de humor na figura do parceiro habitual do herói, o jornalista alcoólatra Willy Richards, um sósia de Edgar Allan Poe (1809-1849), autor de “O corvo”.

Falando de Bonelli e da Mythos, corre atrás de “TEX GIGANTE – A VINGANÇA DE DOC HOLLIDAY”, de Laura Zuccheri e Mauro Boselli. Nessa HQ, o ranger mais temido do Oeste nos fumetti cruza armas com uma lenda da América selvagem, o dentista e pistoleiro John Henry “Doc” Holliday (1851-1887), para descobrir a verdade sobre uma série de crimes.

