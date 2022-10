‘A Filha do Caos’ é Cinema Que Pensa

RODRIGO FONSECA

Há dez anos, quando “Estado de Exceção” pediu passagem à Première Brasil, discutindo o poder paralelo da Lei, Juan Posada, um filósofo associado o projeto de discussão da imagem Cinema Que Pensa, firmou uma identidade muito particular como realizador. Identidade que já acenava para a cinefilia nacional no curta-metragem “O Dia de São Jorge” (2006) e se fez ecoar no belo “Let’s Play Jazz” (2014). Agora, ele dá um mergulho ainda mais radical na investigação simbólica que guia sua criação com o febril “A Filha do Caos”, em cartaz na 46ª Mostra de Paulo. Suas sessões ocorrem nesta sexta, às 22h, no Espaço Itau Frei Caneca, e no dia 2, às 19h45, no Instituto Moreira Salles – Paulista. A sinergia com a multiartista Bruna Spínola (atriz que assina o filme também como roteirista, produtora e designer de produção), Posada faz um ensaio de tintas existenciais. Na trama, Maria (Spínola) é uma atriz, que durante os ensaios do papel de Jocasta para o teatro, passa a viver, em sua vida pessoal, o Mistério de Maria mãe de Jesus, circunstância que a leva a refletir sobre sua condição de mulher e a maternidade.

“Posso dizer que ‘A Filha do Caos’ é um filme de Mistério. Neste sentido é um filme religioso, pois pretende abordar experiencias simples e essenciais: o exercício de transcendência de si, ir para além de si em direção ao outro. Muitas vezes o outro de nós mesmos”, explica Posada. “Então, a maternidade tal como vivida por Maria e Jocasta, eu vejo como uma disposição de amor infinito pelo outro, de busca de transcendência em direção ao outro, e, no caso, um amor encarnado e vivido na perda, mas que, como amor e transcendência, escapa aos poderes. Os filhos de Jocasta e Maria foram sacrificados, e no martírio o amor materno se revelou com maior intensidade. Tem também a dimensão da maternidade como um ato de geração, de criação, e assim, anterior a todos os exercícios de dominação. Então, o que o filme quer transmitir através de Jocasta e Maria, como encarnações da maternidade exemplar, é que existem experiencias essências que podemos viver, de encontro, amor e criatividade, nas quais podemos escapar aos poderes”.

No filme ao articular esses signos de diversas mitologias, Posada busca se aproximar de um cinema intelectual, tal como proposto por Eisenstein, mas que não se realiza na montagem no sentido estrito, mas na própria temática do filme, quando trata do Mistério de Maria, vivido por uma atriz que interpreta o papel de Jocasta no teatro. “O Mistério de Maria sempre me acompanhou e quando a Bruna Spínola se apresentou como uma atriz em crise, então vi a oportunidade de fazer a minha versão desse Mistério, que é ‘A Filha do Caos’”, diz o diretor. “O que esse Mistério nos transmite, ainda hoje, e sempre, talvez seja que em relação ao essencial, não se trata de questionar, mas de uma escuta atenta”.

p.s.: Um dos destaques da Mostra de São Paulo nesta terça-feira é o envolvente “Fogaréu”, de Flávia Neves. Saiu da Berlinale, em fevereiro, com o prêmio de júri popular da mostra Panorama. É uma trama na fronteira entre o real e o fantástico, entre o passado colonial e a modernidade avassaladora do agronegócio, onde a cidade de Goiás é palco do encontro entre a jovem Fernanda (Bárbara Colen) e suas secretas raízes. A fotografia – que valoriza à perfeição o clima barroco no ar – é de Luciana Basseggio. Onde ver: Sala Grande Otelo Cinemateca Brasileira, 15h.