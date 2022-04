A fantasia de Makoto Shinkai em dose dupla

RODRIGO FONSECA

Boa notícia em dobro para os fãs de Makoto Shinkai, atual divo do setor animado asiático: 1) “O Tempo Com Você” (“Weathering With You”, 2019), seu mais recente cult está na grade da Amazon Prime; 2) seu novo projeto, “Suzume’s Door-Locking” já tem data para estrear, com lançamento marcado para 11 de novembro na Ásia. É bom provável que este trabalho inédito, batizado em sua língua natal de “Suzume No Tojimari”, seja escalado para concorrer à Concha de Ouro de San Sebastián, em setembro. Responsável pelo cult “Your Name” (2016), que virou um fenômeno de bilheteria e foi comprado por Hollywood, para um remake, o realizador volta com uma aventura fantástica metafísica (carregada de melodrama) sobre uma adolescente de 17 anos que descobre uma porta mágica, no meio de uma ruína portuária. Ao abri-la, ela desencadeia uma tragédia global. A sinopse é de salivar e os exibidores já estimam um êxito popular.

Há três anos, seu “O Tempo Com Você” arrecadou US$ 193 milhões pelo mundo afora. Foi exibido no Festival do Rio de 2019 e estreou em circuito por aqui em 2021. Desde a sci-fi “Distrito 9” (2009) não se via na indústria cinematográfica premissas tão originais quanto as filmadas… ou melhor, animadas… por Shinkai. Ele virou um MIdas comercial na Ásia com “Your Name”, exibido em San Sebastián em 2016, sob apupos de júbilo da plateia nerd. Fenômeno animado de bilheteria, “Seu Nome”, como ficou conhecido aqui, já está em trâmite linguístico para ser adaptado para Hollywood, via J.J. Abrams (de “Lost”, “Star Trek”, “Star Wars: O Despertar da Força”). Há três anos, aquele sci-fi sobre amantes deslocados no Tempo e no Espaço papou pra si uma bilheteria estimada em US$ 355, 2 milhões. Esperam-se cifras parecidas do novo trabalho do animador, exibido sob uma salva efervescente de palmas no festival basco de 2019. Seu título original: “Tenki no ko”. Sua trama carrega um teor fantástico tão mirabolante quanto de seu longa anterior. Nele, um rapaz que fugiu de casa para tentar a sorte em Tóquio cai de amores por uma menina capaz de alterar o clima e fazer a chuva parar, por mais tórrida que esta seja.

Este enredo chegou a San Sebastián cheio de prestígio dado à grife de excelência que Shinkai virou na seara da japanimation, sendo comparado ao mestre Hayao Miyazaki (ganhador do Urso de Ouro e do Oscar por “A Viagem de Chihiro”). Ao logo de sua carreira nos EUA, “Seu Nome” (“Your name”) papou US$ 5 milhões num circuitinho diminuto a produção levou o troféu de melhor animação no Festival de Sitges, evento catalão, encarado como um marco das narrativas fantásticas. Ganhou ainda láureas nas categorias melhor roteiro e melhor trilha sonora da Academia Japonesa (o equivalente nipônico da Academia de Hollywood). E, de quebra, o êxito no audiovisual abriu para o filme um veio quadinístico: um mangá inspirado na trama hoje vende como pão quente nas bancas da Ásia e nas brasileiras. A edição em português é da JBC. A adaptação é assinada por Ranmaru Kotone (de “Blood-C”).

Lançado em julho de 2019 no Japão, “O tempo com você” segue a odisseia amorosa de Hodaka, fujão que larga os estudos em sua cidadezinha para curtir o glamour e os Big Macs de uma Tóquio encharcada por uma borrasca que não para faz tempo. Tentando sobreviver, ele vai trabalhar em uma revista especializada em ocultismo, ganhando o carinho de uma assistente editorial e de seu editor, que sua a camisa para manter a guarda da filha e sustentar seu felino comilão. Nesse universo de pautas sobrenaturais, ele corre atrás de uma jovem com quem esbarrou numa manhã na qual passava fome. Uma fome GG, que ela aplacou pagando um hambúrguer para ele. Porém há mais do que gratidão em seu empenho de se aproximar da moça. Existe uma paixão desvairada (e molhada) que cresce mais quando ele descobre os perigos em torno da jovem. Ela é destinada a ser a Dama do Clima, uma entidade mística que rege as tormentas e o calor. Uma entidade finita, capaz de virar uma névoa pelo uso contínuo de seus dotes místicos.

p.s.: A Globoplay incluiu em sua grade o visceral longa “Amarelo Manga” (2002), dirigido pelo pernambucano Claudio Assis. Marco da Retomada, laureado com o Candango de Melhor Longa em Brasília, há 20 anos, este filme-coral trança diversos núcleos de pessoas na Recife do início dos anos 2000 a partir do agito no Texas Hotel, uma hospedaria fuleira. Seu faz-tudo é Dunga, figura debochada estrelada por Matheus Nachtergaele.

p.s.2: A HBO Max incluiu “Só Deus Perdoa” (“Only God Forgives”, 2013), de Nicolas Winding Refn, em seu menu. Ryan Gosling é o segundo em comando de uma rede criminosa que rege as lutas clandestinas na Tailândia.