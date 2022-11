‘A Dama do Lotação’ faz sinal pro Globoplay

RODRIGO FONSECA

Libelo contra a caretice nacional, “A Dama do Lotação” (1978), de Neville D’Almeida, chegou ao streaming, via Globoplay. A mais iconoclasta leitura do binômio “família e propriedade” feita sob a ótica de Nelson Rodrigues (1912-1981) vendeu 6.509.134 ingressos à força do olhar devastador de um cineasta que passou anos sendo marginalizado. Sonia Braga dá a Neville uma atuação devastadora, como Solange. Após ser abusada pelo marido, Carlinhos (Nuno Leal Maia) na noite de núpcias, Solange passa a rejeitá-lo. A partir daí, ela se torna uma fogosa passageira de ônibus, que aproveita cada viagem para se entregar a desconhecidos. Edson Santos assina a elegante fotografia. A canção tema do longa, “Pecado Original”, de Caetano Veloso, gruda nos ouvidos. O diretor Nelson Pereira dos Santos foi um dos produtores do projeto.

Neville aparece ainda no Globoplay com “Matou a Família e Foi ao Cinema” (1991) e “A Frente Fria Que a Chuva Traz” (2015).