A Concha de Ouro de 2021 vai pra Romênia

Rodrigo Fonseca

Um ano depois da consagração de seu “Beginning” no Festival de San Sebastián, a diretora Dea Kulumbegashvili (da Geórgia) regressa ao evento espanhol, desta vez para anunciar a Romênia como país ganhador da Concha de Ouro de 2021, dada a “Blue Moon”, de Alina Grigore. É uma narrativa intimista sobre a luta de uma mulher para se livrar dos fantasmas da violência familiar.

Lista das láureas:

Melhor filme: “Blue Moon”, de Alina Grigore

Melhor direção: Tea Lindeburg (“As In Heaven”)

Melhor Interpretação Feminina: empate entre Flora Ofelia (por “As In Heaven”) e Jessica Chastain (por “The Eyes Of Tammy Faye”)

Melhor Interpretação Coadjuvante: láurea coletiva para o elenco de “Quién Lo Impide”

Melhor Roteiro: Terence Davies, por “Benediction”

Melhor Fotografia: Claire Mathon, por “Enquête sur un scandale d’état”

Grande Prêmio do Júri: “Earwig”, de Lucile Hadzihalilovic

Prêmio Horizontes Latinos: “Noche de Fuego”, de Tatiana Huezo (El Salvador-México)

Prêmio Zabaltegi-Tabakalera: “Vórtex”, de Gaspar Noé

Prêmio do Júri Popular: “Petite Maman”, de Céline Sciamma