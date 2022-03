A Camicleta pedala nas livrarias

RODRIGO FONSECA

Para quem teve na televisão uma babá eletrônica (ou seja, o Brasil em massa), é uma joia de valor inestimável para a literatura ensaística do audiovisual o livro que Saulo Adami acaba de lançar revisitando os episódios de “Shazan, Xerife & Cia.”, que completa 50 anos em outubro. Catarinense de Brusque, filho de comerciantes do interior do Itajaí, Adami nos leva a uma viagem no tempo nas páginas de “Camicleta – Manual dos Proprietários”, escrito ao longo dos últimos sete anos e publicado pela editora Estrada de Papel na prensa da saudade. Saudade dos heróis vividos por Paulo José (1937-2021) e Flávio Migliaccio (1934–2020). Heróis que nasceram como coadjuvantes da novela “O Primeiro Amor” (1972), de Walther Negrão, na Rede Globo. O sucesso da dupla foi tanto que eles retornaram no seriado, que se tornou um marco na teledramaturgia brasileira. Foi a primeira vez que um folhetim originou um spin-off.

O que Shazan e Xerife representaram para a sua geração e para o Brasil dos anos 1970? Que heroísmo mirim eles simbolizaram?

Saulo Adami: Era um outro país. Não vivíamos isolados em casas ou apartamentos. As pessoas conversavam e se socializavam mais. No lugar onde nasci, no interior de Itajaí, em Santa Catarina, era assim: antes de 1970, não tínhamos energia elétrica e, portanto, não tínhamos aparelho de TV, nem geladeira, automóvel, telefone residencial ou ruas pavimentadas. Por isso, para nós, assistir às aventuras de Shazan e Xerife, a bordo da Camicleta, era viajar para um mundo totalmente novo. O subúrbio ou os centros urbanos das grandes cidades, com a tecnologia e as facilidades daqueles tempos, eram lugares mágicos e atraentes – embora inatingíveis – para nós. Sendo bagunceiros, atrapalhados, mas criativos e determinados a realizar seus sonhos, Shazan e Xerife representavam muito bem cada um de nós. Eles se pareciam conosco e com nossa realidade: eram pessoas simples, trabalhadoras como nossos pais e vizinhos, tinham sonhos a realizar. Quem não gostaria de construir uma bicicleta voadora, uma Camicleta – oficina-lar sobre rodas – e sair viajando pelo Brasil? Eram heróis brasileiros, que falavam nossa língua e queriam, tanto quanto nós e nossos familiares, “trabalhar para viver a vida”! Eram os heróis que queríamos ser!

Que tipo de dramaturgia a TV brasileira inaugurou com o seriado deles? O que havia de singular naquela maneira de se contar o Brasil e, sobretudo, na ingenuidade que eles representavam?

Saulo Adami: Para mim, a TV brasileira inaugurou com “Shazan-Xerife & Cia.” o que costumo chamar de “a teledramaturgia da saudade”. Quando converso com outros telespectadores da série, pergunto: “Qual a primeira expressão que te vem à cabeça quando falo estas três palavras: Shazan, Xerife e Camicleta?” A resposta costuma ser uma só: “Saudade”! Foi através das aventuras de Shazan e Xerife que conheci lugares – principalmente São Paulo e Rio de Janeiro – e personagens brasileiros, a maior parte bem definidos: vilão era vilão, herói era herói. Shazan e Xerife foram criados para cativar o público infanto-juvenil, mas tanto a telenovela “O Primeiro Amor” quanto a série de TV “Shazan-Xerife & Cia.” eram assistidos por várias gerações. São lembrados até hoje, 50 anos depois de sua estreia. Como sobreviveram à passagem do tempo e ainda inspiram saudade? Simples: eram personagens autênticos, as histórias das quais participaram tinham conteúdo. Eram personagens ingênuos, sim, mas torcíamos por eles como se fossem super-heróis de verdade ou como se fizessem parte da nossa pequena grande família!

De alguma forma os seriados brasileiros que vieram depois, como “Armação Ilimitada”, tiveram alguma influência dessa série? Como esse seriado marcou a vida de seus dois intérpretes?

Saulo Adami: Creio que todas as séries de TV bebem um pouco na fonte de suas antecessoras, principalmente produções que lidam com personagens idealistas e sonhadores, situações divertidas e saídas mirabolantes que Shazan e Xerife viviam. Os personagens de “Armação Ilimitada” e de outras séries brasileiras tinham um pouquinho destes dois heróis: ingenuidade, afetividade, idealismo, espírito aventureiro… Shazan e Xerife foram criados num período no qual o telespectador identificava um ator ou uma atriz pelo nome do seu personagem atual ou antigo, herói ou vilão. Na minha casa, não se falava no ator Paulo José: se falava no Shazan de “O Primeiro Amor” e de “Shazan-Xerife & Cia.”; não se falava no ator Ziembinski, mas no vilão Velho Max, de “Cavalo de Aço”. Paulo José e Flávio Migliaccio ficaram marcados para sempre como esta dupla de mecânicos inventores, e para seus espectadores serão sempre os heróis que gostavam de assistir, com ou sem chabu! Migliaccio sempre foi apaixonado pelo Xerife, e pudesse, ele seria Xerife para sempre! Se dependesse da minha geração, a série de TV que ele e Paulo José estrelaram estaria no ar até hoje, também.