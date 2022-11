7 filmaços já animam o Festival de Mar Del Plata

Eis uma lista do que a cidade argentina está badalando:

ALCARRÀS, de Claire Simon: Ganhador do Urso de Ouro da Berlinale 2022, este contagiante painel da vida rural no interior da Espanha trabalha com atores não profissionais de diferentes cantos do território catalão para narrar o dia a dia de uma família de agricultores, dedicada à colheita do pêssego, às voltas com a inadimplência do governo com os pequenos produtores. Uma trupe de crianças alopradas garante a doçura para um longa que celebra o amor. Está assegurado no Brasil pela MUBI.

A CAMAREIRA (“Camarera de Piso”), de Lucrecia Martel: Apoiada no talento de Jorgelina Contreras, a diretora argentina que nos deu “La Ciénaga – O Pântano” (2001) e “Zama” (2017) volta ao formato curta-metragem numa discussão sobre classe social e sobre a força feminina. Uma mulher se candidata a um emprego como faxineira, enquanto uma difícil situação familiar a assombra. Mas haverá um evento extra-ordinário (ou seja, uma manifestação do mistério, sem explicação sobrenatural) no cotidiano dessa mulher.

MATO SECO EM CHAMAS, de Joana Pimenta e Adirley Queirós: Um ímã luso-brasileiro de prêmios. Venceu até o Cinéma du Réel, na França, além de ter conquistado o Prêmio Especial do Júri no Festival do Rio. Nas franjas entre a ficção científica e o documentário (como tudo o que Adirley faz com Joana), a trama apresenta uma distopia na qual um grupo mulheres da favela do Sol Nascente, nas raias de Brasília, tenta abastecer sua comunidade com combustível, sob o jugo de um governo conservador.

O VISITANTE (“El Visitante”), de Martin Boulocq: Vem da Bolívia a saga de um ex-presidiário que sai do cárcere para refazer sua vida com sua filha, sendo obrigado a encarar o fervor religioso de um pastor evangélico que adotou a garota. O uruguaio Cesar Troncoso é um dos destaques do elenco. Conquistou o prêmio de Melhor Roteiro em Tribeca.

TENHO SONHOS ELÉTRICOS (“Tengo Sueños Eléctricos”), de Valentina Maurel: Um dos filmes mais badalados da edição 75 de Locarno, com CEP na Costa Rica, concentra-se na reestruturação afetiva de uma família, após uma separação, com foco no processo de amadurecimento de uma adolescente criada num ambiente artístico. Saiu de San Sebastián com o prêmio principal dos Horizontes Latinos. Na trama, Eva (Daniela Marín Navarro) e seu gato são amigos inseparáveis que passam por problemas depois que a mãe decide expulsar o felino de seu lar. A saída par a menina é viver com o pai: um tradutor e aspirante a poeta (Reinaldo Amien Gutiérrez) que não parece muito disposto a crescer, mas ama a filha sobre todas as coisas. Ganhou os prêmios de Melhor Direção, Atriz (Daniela) e Ator (Reinaldo) em Locarno.

BOLICHE SATURNO (“Saturn Bowling”), de Patricia Mazuy: Elogiada pela revista “Cahiers du Cinéma” pela força imagética de sua imersão no código das narrativas policiais, Patricia refina seu estilo, consagrado com consagrado com “Paul Sanchez Está De Volta” (2018), num thriller existencialista sobre a fraternidade. Sem medo da violência, a cineasta faz um ensaio sobre a fraternidade ao narrar o conflito entre um ambicioso oficial da polícia francesa, Guillaume (Arieh Worthalter), e seu irmão picareta, Armand (Achille Reggiani). Os problemas entre eles começam quando o pai morre e deixa como herança um clube de boliche. Guillaume crê que deixar o negócio nas mãos de Armand pode salvar o sujeito do ócio e do erro. Mas… Os enquadramentos da cineasta são enervantes. Ela é alvo de uma retrospectiva aqui no festival argentino.

PINÓQUIO, de Guillermo Del Toro e Mark Gustafson: O diretor de “A Forma da Água” (Leão de Ouro de 2017) entra autoralíssimo na animação em stop motion para narrar a luta de Geppetto (David Bradley) para criar uma criança a partir de um tronco a fim de suprir sua solidão e domar seu luto, produzido pela morte de seu filho, Carlo, à força de bombas da luta entre o Eixo de Mussolini e os Aliados. É de uma coragem singular a forma que Del Toro adota para falar da II Guerra Mundial e da finitude numa narrativa pensada para crianças. Sua leitura do boneco criado em 1883, na literatura, por Carlo Collodi Lorenzini (1826-1890) e Enrico Mazzanti (1850-1910), é avessa às fofuras da Disney, mas segue ecantadora. E Ewan McGregor nos dá um Grilo Falante memorável.