60 anos de Astérix em versão ‘Greg News’

Rodrigo Fonseca

Alívio animado na seara de retratos das asperezas da vida batido pelo Festival Varilux 2019, a delícia em computação gráfica “Astérix e o segredo da poção mágica”, um dos maiores sucessos populares da maratona cinéfila francesa no Brasil, acabou servindo como um “parabés pra você” para o mais amado dos gauleses, que vai completar 60 anos em 29 de outubro. E essa celebração do legado do herói tamanho PP criado em 1959, na revista “Pilote”, pelo roteirista René Goscinny pelo desenhista Albert Uderzo, traz, em solo nacional, um duplo mimo para os tímpanos de nossa plateia em sua dublagem. Por aqui, o filme, que foi dirigido por Louis Clichy e Alexandre Astier, tem o zépereira Gregório Duvivier como a voz de Astérix (escolha brilhante) e o veterano ás do loop Leonardo José como o dublador do druída Panoramix. Fenômeno de bilheteria na França, onde vendeu 3,7 milhões de ingressos entre dezembro de 2018 e janeiro deste ano, esta divertida produção narra o empenho de Panoramix em encontrar um substituto, tendo como potenciais candidatos um certo cabeludo nazareno capaz de multiplicar pães. No RJ, tem sessão do longa-metragem nesta segunda, às 16h50, no Cine Odeon. Até o dia 19, há tempo de conferir uma das 18 atrações do Varilux. Não perca “Graças a Deus”, de François Ozon; “Filhas do Sol”, de Eva Husson; e “Um homem fiel”, de Louis Garrel.