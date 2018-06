Brasil em dose tripla nos curtas de Berlim

Rodrigo Fonseca

Vai ter Brasil em dose tripla na briga pelo Urso de Ouro de curtas-metragens da Berlinale Shorts 2018, realizada na capital alemã de 15 a 25 de fevereiro, logo após a sessão de abertura, com Ilha de Cachorros, de Wes Anderson. Tem cinema brasileiro nas veias de Terremoto Santo, Alma Bandida e Russa. Segue aí a lista de concorrentes:

After/Life, Puck Lo, USA, 15’ (WP)

Alma Bandida, Marco Antônio Pereira, Brazil, 15’ (WP)

And What Is the Summer Saying, Payal Kapadia, India, 23’ (WP)

Babylon, Keith Deligero, Philippines, 20’ (IP)

Besida, Chuko Esiri, Nigeria, 12’ (WP) – out of competition

Blau, David Jansen, Germany, 15’ (WP)

Burkina Brandenburg Komplex, Ulu Braun, Germany, 19’ (WP)

Circle, Jayisha Patel, Great Britain / India / Canada, 14’ (WP)

City of Tales, Arash Nassiri, France, 21’ (WP)

Coyote, Lorenz Wunderle, Switzerland, 10’ (WP)

Imfura, Samuel Ishimwe, Switzerland / Rwanda, 36’ (IP)

Imperial Valley (Cultivated Run-Off), Lukas Marxt, Germany / Austria, 14’ (WP)

Des jeunes filles disparaissent, Clément Pinteaux, France, 16’ (IP)

Madness, João Viana, Mozambique / Guinea-Bissau / Qatar / Portugal / France, 13‘ (WP)

The Men Behind the Wall, Ines Moldavsky, Israel, 28’ (WP)

Onde o Verão Vai (episódios da juventude), David Pinheiro Vicente, Portugal, 20’ (WP)

Russa, João Salaviza & Ricardo Alves Jr., Portugal / Brazil, 20’ (WP)

The Shadow of Utopia, Antoinette Zwirchmayr, Austria, 23’ (IP) – out of competition

Solar Walk, Réka Bucsi, Denmark, 21’ (WP)

Terremoto Santo, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Brazil, 20’ (IP)

Le Tigre de Tasmanie, Vergine Keaton, France, 14’ (WP)

T.R.A.P, Manque La Banca, Argentina, 16’ (WP)

While I Yet Live, Maris Curran, USA, 15’ (IP)

Wishing Well, Sylvia Schedelbauer, Germany, 13‘ (WP)