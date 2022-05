360º de Dario Argento na Croisette

RODRIGO FONSECA

No penúltimo dia da 75ª edição do Festival de Cannes, o mercado editorial francês presenteia o Velho Mundo com uma edição especial da revista “Mad Movies”, a bíblia do cinema de gênero, dedicada ao italiano Dario Argento, cujo longa-metragem mais recente, “Occhiali Neri”, foi uma sensação na última Berlinale, em fevereiro, estabelecendo-se como um dos títulos mais disputados do Marché du Film da Croisette. Depois de uma década sem lançar filmes, o mestre supremo do giallo – o terror à italiana, no qual psicopatas de cutelos e facas caçam mulheres em ambientes quase sempre sobrenaturais – regressa aos cinemas, fazendo jus a uma carreira que tem “Suspiria” (1977), “Tenebre” (1982) e “Phenoma” (1985) entre seus cults de mais sucesso popular.

“Os grandes cineastas italianos da geração dos anos 1940 e 50 deram ao mundo parábolas políticas. Parábolas que foram um resultado do horror da II Guerra e das barrigas que roncavam famintas diante da tragédia fascista que destruiu o país. O motor neorrealista é a fome. O motor do meu Giallo são os sonhos que tenho. Tem algo de Freud e Jung nas tramas que eu filmo pois eles dois mudaram nossa representação do mundo a partir do inconsciente. Os assassinos dos meus filmes são a metade sombria do nosso inconsciente. Meus monstros são um reflexo dos meus sonhos de criança”, disse Argento em entrevista ao Estadão, em janeiro, quando finalizava “Occhiali Neri”.

Ambientado em Roma, “Occhiali Neri” adota como “monstro” um assassino em série que mata garotas de programa estrangulando-as com cordas de violoncelo, despedaçando-as com estiletes ou atropelando-as com sua van branca. A vítima que ele mais ambiciona fazer é Diana (Ilenia Pastorelli), uma acompanhante de luxo que frequenta os hotéis da Via Veneto. Numa noite, o maníaco a persegue dirigindo seu furgão até que ela bate o carro. Ela acorda num hospital, envolta em escuridão. O diagnóstico é definitivo: ela perdeu a visão durante o acidente. Rita (Asia Argento), uma voluntária da Sociedade dos Cegos, ajuda Diana com seus primeiros passos na escuridão e em sua nova vida, ajudando-a a se familiarizar com um cão de guia. Enquanto isso, a polícia investiga, sem sucesso, o caso do psicopata que perseguiu a jovem garota de programa. Mas o matdor quer terminar seu trabalho. Com a ajuda de um órfão chinês. Chin (Andrea Zhang), Diana vai tentar escapar, mas acaba presa num jogo do gato e do rato estruturado com a artesania que fez de Argento um dos realizadores mais admirados da contemporaneidade.

“Em 1968, escrevi o roteiro de “Era Uma Vez No Oeste”, com Bernardo Bertolucci, porque seu diretor, Sergio Leone, um mestre do western, dizia não saber representar figuras femininas aguerridas. O que me interessa, a partir da perseverança das minhas personagens, é entender as forças que desestabilizam as pessoas”, diz Argento, que veio a Cannes, em 2012, exibir “Drácula 3D”. “Tenho um oceano de emoções dentro de mim. Escrevo e filmo sem pensar muito no que as ondas desse mar representam. Só depois do filme pronto eu mergulho nessas águas. Os mergulhos me revelam uma tentativa de escavar as profundezas da condição humana, no que ela tem de mais sombrio”.

Cannes chega ao fim neste sábado e há uma torcida armada em prol de James Gray, ansiando por algum troféu para seu “Armageddon Time”. Produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, este drama geracional evoca “Os Incompreendidos” (1959), de François Truffaut, ao enveredar por angústias de jovens rebeldes. O aborrescente em que estão é um jovem judeu de família rica que vai testemunhar a exclusão racial de seu melhor amigo na Nova York dos anos 1980, em suas áreas mais intolerantes. Anthony Hopkins vive o avô batuta do rapaz.

Nesta sexta, a Quinzena dos Realizadores da Croisette recebe um badalado longa chileno, “1976”, de Manuela Martelli, sobre as sequelas políticas de Pinochet. Também neste 27 de maio, o balneário confere uma cópia restaurada de “Cantando na Chuva”, celebrando os 70 anos do clássico dos musicais. No fim do dia, a cidade vai conferir os ganhadores da já citada seção Un Certain Regard. Que seu júri, presidido pela atriz italiana Valeria Golino, não se esqueça de “Corsage”, drama feminista histórico com CEP na Áustria, deu um realce na carreira da diretora Marie Kreutzer e de sua atriz, a luxemburguesa Vicky Krieps. Ela encarna a imperatriz Elisabeth da Áustria (1837-1898), apelidada de Sissi, como um espírito inquieto que encara xenofobias e ilusões afetivas em busca do desejo de afirmação. A direção de arte de Monika Buttinger estonteia.