1ª chamada para o Platino, o Oscar dos latinos

Rodrigo Fonseca

Embora os dois assuntos mais quentes para a América Latina no terreno do audiovisual sejam a estreia da nova picardia autoral de Juan José Campanela (aqui chamado “A grande dama do cinema”), no dia 16, e a projeção de “Bacurau”, no 72º Festival de Cannes (14 a 25 de maio), é tempo de Platino, o Oscar da Pangeia luso-hispano-americana. “Campeones” (Espanha), “Uma noite de 12 anos” (Uruguai), “Pássaros de Verão” (Colômbia) e “Roma” (México) foram as produções indicadas para o troféu de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção na VI Edição da láurea. Os ganhadores serão conhecidos em 12 de maio numa festa de gala a ser celebrada no Teatro Gran Tlachco de Xcaret, na Riviera Maya (México). Laureado com o Oscar de melhor filme estrangeiro e com o Leão de Ouro de Veneza, a doída isita do mexicano Alfonso Cuarón aos anos 1970 lidera o número de indicações, disputando nove estatuetas. Na cola dele estão dois tratados políticos com traços de afeto e metafísica: o mergulho de Alvaro Brechner no carece de Pepe Mujica e a experiência narrativa de Cristina Gallego e Ciro Guerra sobre o universo colombiano das drogas. O fenômeno espanhol de bilheteria “Campeones”, sobre um time de jogadores de basquete com necessidades especiais, entra em campo com cinco chances a gol, assim como o drama LGBTQ paraguaio “As Herdeiras”.

Com tintas de realismo fantástico, em sua releitura da poética de Jorge de Lima, “O Grande Circo Místico”, de Cacá Diegues, concorre em duas categorias: Melhor Música Original (Chico Buarque e Edu Lobo) e Melhor Direção de Arte (Arthur Pinheiro).

Entre as celebridades que entregarão os prêmios, estão confirmadas as presenças da trupe a seguir: o ator argentino Chino Darín, a atriz e cantora chilena Daniela Vega, a atriz espanhola Paz Vega, os atores espanhóis Óscar Jaenada e Maxi Iglesias e a modelo e atriz colombiana Angie Cepeda. E mais: a atriz argentina Juana Viale, o ator colombiano Manolo Cardona, o ator cubano William Levy, o ator peruano Christian Meier, os mexicanos Mariana Treviño, Ilse salas, Joaquín Cosío, Marta Higareda, Darío Tazbek, Tenoch Huerta, Manuel García Rulfo, Omar Chaparro, a atriz porto-riquenha Rosalyn Sánchez.

A lista de indicações ao Platino 2019:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Campeones, de Javier Fesser. Películas Pendeltón, S.A., Morena Films, S.L., Telefónica Audiovisual, S.L., Rey de Babia A.I.E., Corporación de Radio Televisión Española, S.A.U. (España).

La Noche de 12 años, de Alvaro Brechner. Tornasol, Alcaravan Films, A.I.E, Haddock Films, Aleph Media, Manny Films, Salado (España, Francia, Argentina, Uruguay).

Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Ciudad Lunar Producciones, Blond Indian Films (Colombia, México, Dinamarca, Francia).

Roma, de Alfonso Cuarón. Espectáculos Fílmicos El Coyul (México).

Mejor Dirección

Alfonso Cuarón, por Roma.

Alvaro Brechner, por La Noche de 12 años.

Cristina Gallego y Ciro Guerra, por Pájaros de Verano.

Javier Fesser, por Campeones.

Mejor Guión

Alfonso Cuarón, por Roma.

Alvaro Brechner, por La Noche de 12 años.

David Marqués y Javier Fesser, por Campeones.

Marcelo Martinessi, por Las Herederas.

Mejor Música Original

Alberto Iglesias, por Yuli.

Chico Buarque y Edu Lobo, por O Grande Circo Místico.

Federico Jusid, por La Noche de 12 años.

Oliver Arson, por El Reino.

Mejor Interpretación Masculina

Antonio de la Torre, por El Reino.

Javier Bardem, por Todos lo Saben.

Javier Gutiérrez; porCampeones.

Lorenzo Ferro, por El Ángel.

Mejor Interpretación Femenina

Ana Brun, por Las Herederas.

Marina de Tavira, por Roma.

Penélope Cruz, por Todos lo Saben.

Yalitza Aparicio, por Roma.

Mejor Película de Animación

La Casa Lobo, de Joaquín Caciña y Cristóbal León. Diluvio, Globo Rojo Producciones (Chile).

Memorias de un hombre en pijama, de Carlos Fernández de Vigo. Dream Team Concept, S.L., Hampa Studio, S.L., Ézaro Films(España).

Un días más con vida, de Raúl de la Fuente y Damián Nenow. Kanaki Films, S.L., Platige Films, Walking the Dog BVBA, Wuste Films, AnimationsFabrik, Arena Comunicación Audiovisual (España, Alemania, Bélgica, Polonia).

Virus Tropical, de Santiago Caicedo. Timbo Studio, S.A.S. (Colombia).

Mejor Película Documental

Camarón. Flamenco y Revolución, de Alexis Morante. Mediaevents Servicios Integrados, S.L., Lolita Producciones Cinematográficas, S.L., Canal Sur TV, S.A. (España).

El silencio de otros, de Robert Bahar y Almudena Carracedo. Semilla Verde Producctions, LTD, Lucernan Films, S.L. (España, EEUU).

La libertad del diablo, de Everardo González. Artegios S.A. DE CV, Animal de Luz Films (México).

Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim. Apertura Films, Gema Films, Ciudad Lunar Producciones (Panamá, Argentina, Colombia).

Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría. TVTEC Servicios Audiovisuales, S.L. (España).

La Familia, de Gustavo Rondón Córdova. La Pandilla Producciones, Películas Prescindibles, Factor RH Producciones (Venezuela, Chile, Noruega).

Las Herederas, de Marcelo Martinessi. La Babosa Cine, S.A., Pandora Film Produktion, La Fábrica Nocturna Production, Mutante Cine, S.R.L., Esquina Filmes, Norsk Filmproduksjon (Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Francia, Noruega).

Viaje al Cuarto de una Madre, de Celia Rico Clavellino. Arcadia Motion Pictures, Sisfo Films, Amoros Producciones, Noodles Productions, Pecado Films (España).

Mejor Dirección de Montaje

Alberto Del Campo, por El Reino.

Alfonso Cuarón y Adam Gough, porRoma.

Guillermo Gatti, por El Ángel.

Miguel Schverdfinger, por Pájaros de Verano.

Mejor Dirección de Arte

Angélica Perea, por Pájaros de Verano.

Artur Pinheiro, porO Grande Circo Místico.

Benjamín Fernández, por El Hombre que mató a Don Quijote.

Eugenio Caballero, porRoma.

Mejor Dirección de Fotografía

Alfonso Cuarón, porRoma.

Carlos Catalán, por La Noche de 12 años.

David Gallego, porPájaros de Verano.

Luis Armando Arteaga, por Las Herederas.

Mejor Dirección de Sonido

Carlos E. García, por Pájaros de Verano.

José Luis Díaz, por El Ángel.

Roberto Fernández y Alfonso Raposo, porEl Reino.

Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García, por Roma.

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores

Campeones, de Javier Fesser. Películas Pendeltón, S.A., Morena Films, S.L., Telefónica Audiovisual, S.L., Rey de Babia A.I.E., Corporación de Radio Televisión Española, S.A.U. (España).

Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría. TVTEC Servicios Audiovisuales, S.L. (España).

La Noche de 12 años, de Alvaro Brechner. Tornasol, Alcaravan Films, A.I.E., Haddock Films, Aleph Media, Manny Films, Salado (España, Francia, Argentina, Uruguay).

Las Herederas, de Marcelo Martinessi. La Babosa Cine, S.A., Pandora Film Produktion, La Fábrica Nocturna Production, Mutante Cine, S.R.L., Esquina Filmes, Norsk Filmproduksjon (Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Francia, Noruega).

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana

Arde Madrid, de Paco León. Andy Joke, S.L., Movistar+ (España).

El Marginal II, de Luis Ortega, Mariano Ardanaz, Javier Perez, Javier Pérez, Alejandro Ciancio e Israel Adrián Caetano. Underground Contenidos y Televisión Pública Argentina para Netflix (Argentina).

La Casa de las Flores, de Manolo Caro. Noc Noc Cinema para Netflix. (México).

Narcos: México, de Josef Kubota Wiadyka, Andrés Baiz, Amat Escalante y Alonso Ruizpalacios. Gaumont Televisión para Netflix (México).

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Diego Boneta, porLuis Miguel: La Serie.

Diego Luna, porNarcos: México.

Javier Rey, por Fariña.

Nicolás Furtado, por El Marginal II.

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Anna Castillo, porArde Madrid.

Cecilia Suárez, por La Casa de las Flores.

Inma Cuesta, por Arde Madrid.

Najwa Nimri, por Vis a Vis.

Sobre “Bacurau”, sabe-se que o cultuado ator alemão Udo Kier está em cena, ao lado de Sonia Braga, na saga de um povoado do Nordeste que entra em colapso com a morte de uma anciã que era uma das moradoras mais célebres do local.

Sobre Campanella, seu “A grande dama do cinema” lá fora se chama “El Cuento de las Comadrejas” e traz em seu elenco titãs como Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni e Marcos Mundstock. A sinopse usada pelo realizador de “O segredo dos seus olhos” (2009) ficou assim: Mara Ordaz (papel de Graciela) é uma antiga estrela do cinema que firma uma amizade improvável com um ator nos últimos anos de vida, um roteirista frustrado e um diretor das antigas para preservar o universo lúdico que criaram dentro de uma mansão clássica utilizada nos seus filmes da era de ouro; no entanto, dois jovens chegam ao local querendo comprar o espaço e podem colocar tudo a perder, mas os artistas não entregarão seu legado sem antes tomar algumas medidas drásticas. Estreia aqui dia 16.

As filmagens ocorreram em Domselaar, uma cidadezinha de 2,4 mil habitantes, a leste de Buenos Aires. Desde 2013, sua criatividade estava estacionada na garagem das emissoras de televisão dos Estados Unidos. Seu cacife por lá subiu por conta de um projeto pessoal iniciado há dez anos, cravados no calendário cinematográfico argentino. Em 2008, ele iniciou as filmagens de um thriller de tom político que imortalizaria seu nome no imaginário de seu país, e no de Hollywood, pelo brilho do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro que repousa em sua estante: “O segredo dos seus olhos”. De lá para cá, ele seguiu a vida nos EUA, onde trabalha desde 1988. Passou quase a década toda rodando episódios para séries de TV (como as recentes “Colony” e “Halt and Catch Fire”), tendo dirigido só mais um filme: a animação “Um time show de bola” (2013). Desde então, nada de longas inéditos… até agora, em que o cineasta de 58 anos se encontra com dois mitos das telas da Argentina a seu lado: Graciela Borges (de “O pântano”) e Oscar Martínez (premiado no Festival de Veneza de 2016 por “O cidadão ilustre”).

Com toques de humor negro, “El Cuento de Las Comadrejas” é descrito como um remake de um cult de 1976, dirigido por José Martínez Suárez, chamado “Los muchachos de antes no usaban arsénico”.

“Este talvez seja o filme argentino mais engenhoso dos últimos 50 anos. Mas teve o infortúnio de ser lançado em meio a um golpe militar em nossas terras”, disse Campanella à imprensa de sua pátria. “Meu cuidado nessa refilmagem é não cair em armadilhas de representação de gênero, em machismos”.