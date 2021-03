‘WandaVision’ é genial e ponto final

Atenção! Se você ainda não assistiu a série WandaVision, este texto contém um bombardeio de spoilers. Se continuar é responsabilidade sua, ok?

A nova produção de nove episódios da Disney + começa ambientada em sitcoms dos anos 50 e 60 (claras homenagens à The Dick Van Dyke Show e A Feiticeira). Confesso que, por esse motivo, iniciei bem desanimado e pouco atraído pela primeira das obras Disney + sobre o Universo Cinematográfico da Marvel.

E eu estava 100% errado. A produção desenvolve seu enredo de acordo com a evolução das comédias até os anos 2000 e tudo se encaixa perfeitamente no final.

A nova produção de nove episódios da Disney + é focada na vida perfeita à la comercial de margarina do casal Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), e combina o estilo insano e já conhecido do mundo dos super-heróis com o de comédias clássicas queridinhas pelo grande público

O dia a dia impecável de Wanda e Visão simplesmente não existe. Visão morreu quando o inesquecível vilão Thanos retirou a Pedra da Alma de sua cabeça no longa Vingadores: Guerra Infinita.

Ele é fruto da imaginação e do grande poder de Wanda, assim como todos os personagens da série, que eram cidadãos comuns e foram aprisionados na cidade criada por ela, a Westview (antes conhecida como Eastview).

Wanda – ou Feiticeira Escarlate para os íntimos – já havia perdido seus pais, seu irmão e, por último, seu grande amor. A melhor maneira de lidar com o luto foi criar uma realidade paralela com a vida que sempre sonhou.

Dica de amigo: se você não acompanha os quadrinhos (como eu), não seja equivocado e não desista nos primeiros dois episódios. Avisado está.

O maior exemplo da genialidade dessa obra se comprova no sétimo episódio, Derrubando a Quarta Parede, onde Wanda faz uma “ode” a Modern Family. Diria que nunca foi tão bom quebrar a minha cara. A Marvel soube se reinventar, não precisou requentar nada e muito menos caiu na mesmice.

Mesmo sendo uma ótima produção, a série não deve ganhar uma segunda temporada – inclusive, o termo correto para categorizá-la seria minissérie.

Essa informação partiu do próprio presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, que em entrevista afirmou que WandaVision marca o início da fase 4 da franquia de Vingadores.

A ideia é de que essa e outras histórias dos super-heróis produzidas pela Disney+ irão continuar em futuros filmes, e a de Wanda se estende no próximo longa-metragem do Doutor Estranho.

É a expansão necessária que o Universo Marvel pede e nós agradecemos. Portanto, fique atento nas tradicionais cenas pós-créditos para não ficar perdido na sala de cinema (sabe-se lá quando).

A sede por novidades dos “marvelzetes” vai durar pouco. Na próxima sexta-feira, 19, começa a ser exibida semanalmente a série Falcão e o Soldado Invernal. Estou pronto.

CONECTE-SE

Aula de reforço da Marvel

Vai iniciar a maratona de WandaVision e já não se lembra de todos os minuciosos detalhes da Marvel Studios? Fica tranquilo! O canal no Youtube da jornalista e criadora de conteúdo Miriam Castro, mais conhecida como Mikann, vai te ajudar a não pirar no final de cada episódio.

@hey_mika (no Twitter) e Michel Arouca (do @SerieManiacos) fizeram colaborações em vídeos durante toda a temporada para debater a minissérie com muitas informações e referências, que eu tenho certeza que você já deve ter esquecido.