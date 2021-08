Tô com preguiça, Kanye West – Dá para separar o artista de sua obra?

Um dos maiores rappers da história. É dessa maneira que eu e meio mundo podemos classificar Kanye West, sem pestanejar.

Como é de praxe para qualquer pessoa comumente chamada de gênio, o artista sempre teve a sua carreira rodeada por polêmicas, mas nada que conseguisse abalar ou sobressair o seu trabalho na música. Até agora.

Eu te pergunto: dá para separar um artista de sua obra? A minha resposta é que até dá, mas é cansativo. É difícil desvincular uma atrocidade dita por uma pessoa que você admira e consome. Com o passar do tempo você decide se ainda dá para relevar ou não. Eu relevei o caso de Senhor West até este ano.

No fim de julho, o bilionário cantor publicou em sua conta no Instagram o novo comercial dos fones Beats By Dre. A atleta Sha’Carri Richardson estrela o vídeo ao som de No Child Left Behind, faixa inédita que deve estar presente no novo álbum do rapper. A data de lançamento de DONDA (nome de sua falecida mãe) foi anunciada e as expectativas para o 10º trabalho de estúdio do artista subiram no telhado.

A primeira audição ao vivo do álbum foi feita em 23 de julho, no Mercedez Benz Stadium, em Atlanta, e um streaming ao vivo da Apple Music mostrava as 40 mil pessoas que acompanhavam as 12 novas canções.

Kanye não cantou, apenas se empolgou durante a transmissão das faixas, levantou aplausos e chorou. Os destaques ficaram entre as diversas menções ao seu recém-terminado casamento com Kim Kardashian, até a participação de seu antigo amigo Jay-Z em Guess Who’s Going to Jail Tonight?.

Afinal, a relação de irmandade (que resultou no aclamado disco em conjunto Watch The Throne) teria superado a fase estremecida. A internet, claro, pirou.

Mas e o disco? Sem rastros em qualquer plataforma. Uma segunda audição foi anunciada para 5 de agosto. Percebemos alguns pequenos ajustes nas músicas, nada muito relevante. Duas audições se passaram e nada do lançamento.

Na quinta, 26, uma terceira e exaustiva audição foi feita, dessa vez em Chicago, no estádio Soldier Field. Demorou, mas Kanye conseguiu me cansar. [

Com mais uma aula de marketing revestida de superprodução para tocar as suas novas músicas, o artista fez uma réplica da casa de sua mãe no centro do estádio e chamou Marilyn Manson e o rapper DaBaby como seus “ilustres” convidados.

Onde estiver, aposto que Donda revirou os olhos. Fiz o mesmo.

O roqueiro americano dono do hit The Beautiful People está sendo investigado pela polícia de Los Angeles por acusações de violência doméstica, abuso e estupro. Sabe o verso cantado por Jay-Z em 23 de julhi? Foi trocado por um novo, de DaBaby.

Nas últimas semanas, o rapper chegou a ser retirado das apresentações do Lollapalooza (EUA) após comentários homofóbicos, além de disseminar falsas informações sobre a aids.

Para completar o ato, Kim Kardashian encerrou o evento ao caminhar vestida de noiva até encarar West cara a cara, que esboçou um raro sorriso ao vê-la sem o véu. Pela 1ª vez, a estratégia de Kanye atirou no pé de sua própria arte.

Não há justificativa sensata para os convidados, ainda não há disco e não há mais paciência para acompanhar o show business criado.

Para efeito de recordação, além de ter escancarado seu apoio a Donald Trump na presidência dos EUA – sendo um de seus atos públicos mais criticados –, em entrevista ao TMZ (2018), Kanye chamou a escravidão de negros de “opção”.

O que é hoje em dia considerado um dos atos mais marcantes da cultura pop, West invadiu o palco do VMAs (2009) durante a vitória de Taylor Swift em Melhor Vídeo Feminino, para defender a produção de Beyoncé, Single Ladies (Put A Ring On It), e, anos depois, brigou com a própria e seu marido Jay-Z, afirmando que o casal possui “matadores de aluguel”.

A lista é gigantesca e inclui uma inesquecível foto publicada na rede social, na qual West urina em um de seus prêmios Grammy. Há 3 anos, o rapper falou pela primeira vez sobre seu transtorno de bipolaridade e ironizou a sua condição na capa do disco ye.

O encarte mostra um cenário de montanhas, onde se lê “I hate being bi-polar, it’s awesome” (Eu odeio ser bipolar, é o máximo).

Continuo achando Kanye um artista de talento indiscutível, defendo a ideia de que não devemos justificar os picos de sua doença com seus quase indefensáveis atos, mas eu, como fã, não tenho mais energia para separar o artista da obra.