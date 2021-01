Quem é Olivia Rodrigo?

Minha crise dos trinta anos, que até então era da boca para fora, ganhou um rosto simbólico nos últimos dias: Olivia Rodrigo. Nunca ouviu falar? Normal. Nem meus amigos mais novos, na faixa dos 22-24 anos, reconheceram nome e nem sobrenome.

A atriz, cantora e compositora lançou seu single de estreia driver’s license no dia 8 de janeiro e desde então vem colecionando recordes surpreendentes, desbancando todos os grandes titãs do streaming dos dias atuais.

Com apenas 17 anos, a jovem de ascendência filipina, que canta e toca violão e piano, é a mais nova aposta de uma Disney menos moldada e mais próxima da realidade dos adolescentes de 2021. Por mais que já esteja cotada a se tornar a mais nova grande estrela mundial da música pop, Olivia ganhou seu primeiro papel no canal em 2016, interpretando Paige Olvera nas três temporadas da série Bizaardvark.

Seu nome ganhou os holofotes ao entrar para o elenco do original da Disney +, High School Musical: The Musical: The Series, onde interpreta a protagonista Nini, estudante do East High, o famoso colégio da febre teen que foi a trilogia High School Musical nos anos 2000.

Sim, amigos, pode parecer que a garota surgiu “do nada”, mas ela é a mais nova coleguinha de classe da mesma escola onde já se formaram Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Demi Lovato, Selena Gomez e Miley Cyrus.

Na sexta-feira, 15 de janeiro, Olivia atingiu mais de 62 milhões de streamings apenas nos Estados Unidos, consagrando a maior semana de estreia para uma artista feminina na história. No dia 12 de janeiro, driver’s license atingiu um significativo marco no Spotify, sendo a música mais reproduzida em 24 horas de todos os tempos, acumulando 15.720 milhões plays diários, destronando Drake e Ariana Grande.

Existe motivo para tanto? Becky Bass, a representante global do Spotify disse, em entrevista à Billboard, que “eles nunca viram algo assim antes”. Grandes hits, como 7 Rings, de Ariana Grande e Dynamite, do grupo BTS, estrearam fortes e acumularam expressivos picos posteriormente, mas Olivia já chegou com um grande impacto e se superou ao longo dos dias.

O hit espontâneo pode ser explicado com uma junção de fatores: a letra extremamente íntima, com uma produção que remete às primeiras canções da neozelandesa Lorde, seria uma resposta de Olivia para o seu colega de elenco, e supostamente ex-namorado, Joshua Bassett, que a teria traído com outra cantora em ascensão no mundo pop, Sabrina Carpenter.

Não reconhece nenhum desses nomes? Fique tranquilo, eu precisei ler muito para entender o drama teen que precedeu esse fenômeno.

Você soma uma base de fãs engajados e com desafios prontos para viralizar no TikTok, uma artista nova que sabe como se comunicar com eles e que ainda está gravando a segunda temporada de uma série veiculada na Disney, fã assumida de Taylor Swift – ganhando não só o apoio da expressiva massa que acompanha a consagrada artista, como o apoio da própria em comentários no Instagram.

Temos aqui uma grande expectativa? Sim, mas que tal a música de estreia ser resposta de um possível namoro formado por um casal que aquece o coração dos jovens da nova geração? Pimba!

A música já estreou no topo da parada oficial de singles do Reino Unido, o segundo mercado mais importante da música e também está prevista para debutar em #1 na Billboard Hot 100 na próxima segunda, 18, com o triplo de pontos do segundo colocado.

Olivia chegou grande e seu suposto affair Joshua, que não é bobo nem nada, lançou a música Lie Lie Lie em meio à polêmica de driver’s license.

Ninguém confirmou e muito menos negou qualquer ligação, mas se depender desses números e do engajamento que esse drama está rendendo, eu aposto com você que, até o fim de 2021 ninguém mais vai se perguntar “Quem é Olivia Rodrigo?”.