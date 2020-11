Oi, sumida: Disney+ chega com promoção. Vale a pena?

Após muita especulação e espera, o aguardado serviço de streaming Disney + ganhou a sua data de estreia no Brasil: 17 de novembro.

A gigante plataforma possui os conteúdos originais Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic e desembarca em nossa terrinha após um ano de seu lançamento nos Estados Unidos.

Para causar um impacto ainda maior entre os concorrentes, a Disney+ anunciou uma oferta de pré-venda válida até 16 de novembro: o plano anual sai por R$ 237,90 – igual a R$ 19,82 por mês – comprando diretamente no site preview.disneyplus.com.

Sem esse esquema, o valor mensal vai custar R$ 27,90. Acha justo?

O preço fica acima da média das já consolidadas Amazon Prime Video (R$ 9,90), Apple TV (R$ 9,90), Netflix (R$ 21,90, no plano básico), Globoplay (R$ 22,90) e a mais recente Globosat Play (R$ 44,90), que agrega o conteúdo do streaming com todos os canais Globosat.

Você consome bastante conteúdo dessas plataformas e quer economizar? Anote essa dica de ouro: a Disney + e a Globoplay se juntaram para oferecer um combo dos dois serviços. Por R$ 43,90 você garante ambas as assinaturas, mas para isso é necessário um pré-cadastro em globoplay.com/disneyplus.

É bom ressaltar que todos os clássicos da Disney (animações como Pinóquio, Bambi, A Pequena Sereia, etc), assim como as superproduções da Marvel e Pixar serão exclusivos do catálogo do Mickey e, sim, isso significa que os conteúdos ainda disponíveis em outras plataformas serão removidos até o fim deste mês.

Entre os títulos mais aguardados e disponíveis na estreia teremos Hamilton (filmagem de um dos espetáculos mais conhecidos da Broadway) e The Mandalorian (série live action da franquia Star Wars – sabe a figurinha do bebê Yoda que todo mundo tem no WhatsApp? Vem dessa produção).

Agora os lançamentos da plataforma norte-americana vão acontecer simultaneamente aqui. Isso significa que não vamos mais sofrer por não assistir grandes debutes, como Black Is King, e vamos acompanhar de perto todo o hype das novidades Wandavision (dezembro de 2020), Falcão e Soldado Invernal e Loki (ambas somente em 2021).