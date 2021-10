O impacto cultural de ‘Round 6’: veja os impressionantes números da produção sul-coreana

Sabe aquelas infelizes perguntas que, eu, você e o mundo, fazemos anualmente sobre a gigante Netflix? “Como assim, mais um seriado favorito sendo cancelado?”; “Pra investir no quê?”; “Vai subir o preço novamente mesmo cancelando tudo?”. Pois é, a resposta do serviço de streaming parece vir a galope.

Com pouco mais de duas semanas de estreia, Round 6 está prestes a se tornar a série original mais assistida da história da plataforma, faltando pouco para superar Bridgerton. O drama romântico americano acumulou mais de 80 milhões de espectadores após o seu lançamento no Natal passado.

A fórmula de Round 6 não é o suprassumo da inovação, mas ela carrega doses perfeitas de todos os ingredientes que poderiam atrair o público facilmente. Um total de 456 endividados são convidados para participar do que parecia ser apenas mais um jogo de sorte e azar, com o prêmio de U$ 39 milhões, mais de R$ 200 milhões.

Para levar a bolada pra casa (e se livrar dos agiotas que os cercam) é necessário vencer seis desafios baseados em jogos de infância, como cabo de guerra e bolinha de gude. A diferença é que a brincadeira envolve mortes violentas.

É como se juntassem a dinâmica do filme Jogos Mortais com o enredo de Jogos Vorazes. São adultos jogando jogos infantis e sangrentos para sobreviver (e enriquecer). Entende a razão de tantos memes nas redes sociais?

A Netflix possui mais de 200 milhões de assinantes e, segundo dados divulgados nesta última semana, a obra sul-coreana atingiu o 1º lugar em 90 países. Além disso, a série impactou mais de 165 milhões de pessoas na internet – só no Twitter são contabilizadas 120 mil menções.

Não se via uma produção causar tanto alvoroço nas bolhas sociais desde La Casa de Papel (que virou funk, vendeu fantasias e infinitas paródias). Posso dizer, tranquilamente, que o impacto cultural de Round 6 deve ser muito maior – e eu te provo com números.

Batatinha Frita 1,2,3 é o nome do primeiro episódio. No jogo, uma enorme boneca fica de costas para que os participantes avancem até a linha de chegada. Quando a boneca vira, ninguém pode se mover, caso contrário, o competidor é executado com um tiro certeiro.

Como tudo no Brasil vira piada, a boneca mortal se tornou filtro no Instagram, inspiração de fantasia para o Halloween e o melhor, um viral ao som do funk Bonekinha de Gloria Groove, que canta no refrão “A Bonekinha não sabe brincar”.

Em poucos dias, o hit da drag queen (lançado em junho) ressurgiu entre as 150 mais executadas no Spotify Brasil e as visualizações do videoclipe duplicaram.

bonekinha não sabe brincar – round 6 pic.twitter.com/VTt07VDxRE — Doramas Brasil (@doramabra) September 28, 2021

Todos os jogadores da série utilizam uniformes verdes e um tênis branco – o modelo Slip-On da Vans (R$ 290), que segundo a revista Variety, teve um aumento de 7.800% nas vendas no mundo inteiro, além de crescer 97% nas pesquisas desde a estreia de Round 6.

O macacão vermelho dos funcionários do jogo cresceu 62% nas pesquisas. Com poucos cliques você consegue adquirir um modelo idêntico (de R$ 200 a R$ 350).

Um dos destaques da produção, a modelo Jung HoYeon (que interpreta Kang SaeByeok) fez a sua estreia como atriz em Round 6.

Ela viu seus 400 mil seguidores no Instagram, em setembro, evoluírem para quase 18 milhões até o fechamento deste texto. Agora, a atriz sul-coreana mais seguida do mundo, se tornou embaixadora global da Louis Vuitton.

Todos os atores que interpretaram os principais personagens estão acumulando milhões de seguidores nos últimos dias. Eles já causam frisson em recentes aparições em talk shows norte-americanos, como o The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon.

É tanto sucesso, que seria inevitável pensar em uma continuação, certo? Por enquanto, uma nova temporada não é uma das prioridades do diretor Hwang Dong-hyuk.

Segundo o responsável pelo fenômeno, as gravações foram tão intensas, que ele chegou a perder seis dentes no set.

“Preciso ir atrás de implantes e ainda não tive tempo. Apesar de tudo disso, existem algumas pontas soltas que gostaria de explorar se fizesse uma segunda temporada”, declarou.