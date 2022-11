‘Numanice’ na Sapucaí e 1 bilhão de streamings: Ludmilla se consagra como a artista brasileira de 2022

Como se não bastasse somar inúmeros feitos neste ano, como o troféu de ‘Hit do Ano’ no Prêmio Multishow e de realizar o show mais comentado nas redes sociais durante o Rock in Rio, Ludmilla vai celebrar a impressionante marca 1 de bilhão de streamings somados do projeto de pagode Numanice, com a maior edição do evento, no berço de onde tudo começou, na Marques de Sapucaí, centro do Rio de Janeiro, neste sábado, 12.

Uma curiosidade que muitos não sabem: a dona do hit Verdinha, foi criada com o mais puro suco do samba e pagode e deslanchou com a carreira em músicas pop, r&b e funk, mas foi depois de gravar, despretensiosamente, a música Teu Segredo com o Grupo ‘Vou Pro Sereno’ (2019), que ela notou que seus fãs sonhavam com um projeto seu no estilo em questão.

Ela mal sabia que era uma gravação de DVD quando subiu no palco para cantar com seus amigos.

O primeiro EP de pagode chegou junto com a primeira e temida onda da pandemia de covid-19 (abril de 2020) e em pouco tempo se tornou a trilha sonora oficial das lives da quarentena. Ludmilla furou bolha do estilo musical predominado por figuras masculinas e deixou o público com gostinho de quero mais, na verdade, queriam muito mais.

Em dois anos, o Numanice rendeu um EP, três álbuns, dois audiovisuais, shows em vários lugares do país, com ingressos esgotados e números expressivos. Os plays em sucessos como Maldivas, 212 e Amor Difícil somam 1 bilhão de streamings.

‘Esse evento tem uma vibe, uma propriedade, uma identidade só dele, é incrível de ver e, também, ouvir as pessoas falando dele’, e sim, Ludmilla não mente quando fala do próprio projeto, já acompanhei duas edições e é uma experiência única em nossa música contemporânea.

Não conseguiu ingressos? Tem no streaming!

A aguardada edição carioca na Sapucaí teve seus ingressos esgotados em apenas 11 horas, mas como uma boa festeira que é, Ludmilla vai transmitir seu espetáculo nas telas do Multishow, ao vivo.

Será a primeira edição televisionada do evento, que poderá ser visto no canal a partir das 20h, com exibição também para assinantes Globoplay + Canais ao Vivo.