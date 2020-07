Minha amiga podosfera

Nos últimos dias, o polêmico rapper e, possivelmente, pré-candidato à presidência dos EUA, Kanye West, utilizou o Twitter para desencadear mais uma série de desabafos com a mesma sinceridade “brutal” de uma criança.

Tuítes sobre tentar se separar de sua esposa Kim Kardashian há dois anos e até comparações de sua vida com o personagem principal do filme Corra! movimentaram a internet por horas, levando seu nome para o topo dos assuntos mais comentados das redes sociais. Obviamente, surgiram memes sobre o “surto” do rapper. Mas não existe humor sobre o ocorrido. Definitivamente, não é engraçado.

Kanye sofre de transtorno bipolar e, desde 2018, deu indícios em entrevistas de que havia parado de tomar os medicamentos, por conta própria. E veja só, estamos todos em casa lidando diariamente com a questão de saúde mental, não é? Basta se colocar no lugar do outro.

Sem atravessar a indicação de profissionais da saúde, o que tem me ajudado nesse período estranho, é abraçar de vez o mundo dos podcasts, me aprofundando na emblemática “podosfera”.

Ouvir relatos de outras pessoas, papos sinceros, conversas sem censura, tudo isso traz o conforto em saber que você não está sozinho. Tomar conhecimento de situações semelhantes às suas é como um tapinha nas costas.

Esquizofrenoias. Nada como dividir sua ansiedade com uma ansiosa que sabe o que fala. Amanda Ramalho trata de maneira leve e informativa os tabus relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade social e o que me fez abrir a coluna de hoje: bipolaridade. Ouça: spoti.fi/30K3fkJ.

Falei de você na terapia. A escritora e ilustradora Ariane Freitas torna cada episódio do seu podcast uma espécie de divã: spoti.fi/2WT6kxI.

Entrementes. O podcast do Portal Drauzio Varella aborda de forma transparente e acolhedora o universo recheado de estigmas que é a saúde mental: spoti.fi/3jznIkD.

Estamos bem? Thiago e Bárbara são os apresentadores carismáticos que te convidam semanalmente para uma jornada leve de autoconhecimento: spoti.fi/3eUHPpZ.

Clube Sentimental. Com a apresentação das psicólogas Tainah Lobo e Luisa Franco, o programa Sauna (um dos formatos do novo podcast) traz o divã para um espaço mais casual. Relacionamentos, crises pessoais e trabalho entre os temas. spoti.fi/30HuVqk

CONECTE-SE

Série para ouvir

Um podcast de ficção em formato de série: Essa é a proposta de Pytuna. O projeto é composto por dubladores, atores, dançarinos, performers e designers e estreia terça (28). O casting conta com as vozes brasileiras de produções como La Casa de Papel, Rick and Morty e o filme A Barraca do Beijo. Pytuna faz uma releitura das radionovelas e narra as desventuras dos protagonistas após a ascensão de um governo totalitário. Com o fim da liberdade de expressão, os heróis fundam a Rádio Pytuna, afim de articular o contra-ataque: bit.ly/radiopytuna.