Habemus novidades

A última semana foi conturbada. Lidamos com a inesperada morte do eterno Pantera Negra, Chadwick Boseman. Animamos com o avanço das vacinas que estão sendo produzidas para conter a covid-19, ao mesmo tempo em que o movimento ‘antivax’ cresceu assustadoramente nas redes sociais. Ah, é claro que eu não deixaria de mencionar o lançamento da polêmica – e, cá entre nós, esquisita – nota de R$ 200 no Brasil.

Em meio a esse roteiro digno de filme trash, que é o que 2020 está se tornando, separei os últimos lançamentos do gigantesco universo do streaming para garantir nosso entretenimento (e sanidade mental).

SÉRIES

Lovecraft Country (HBO). A adaptação, mas também podemos chamar de ressignificação, do romance de Matt Ruff, com produção de Jordan Peele, é a mais nova aposta do canal e já chegou causando grande impacto nos três primeiros episódios televisionados e agora disponíveis no catálogo da HBO Go. O terror cósmico se passa em 1955, ano em que a segregação racial era lei nos EUA.

Atticus (Jonathan Majors), um negro veterano de guerra, inicia a história na procura por seu pai, que desapareceu e deixou apenas uma carta como pista. Durante essa saga, Atticus e sua família enfrentam uma série de ameaças sobrenaturais (com direito aos clássicos monstros gosmentos), além de outros monstros mais cruéis (os frutos da supremacia branca).

Peele e a talentosa roteirista Misha Green transformaram a obra, de cunho racista, escrita por H.P. Lovecraft, em uma produção excêntrica e importante para os dias atuais. Cheirinho de premiação.

The Boys (2ª temporada – Amazon Prime Video). Sem muita divulgação, os três primeiros episódios da aguardada nova temporada de The Boys chegaram na última sexta-feira, 4, na plataforma da Amazon. A série mostra um mundo onde heróis realmente existem, mas sem perfeições.

Corrupção e uma larga escala de atrocidades são outros “dons” que fazem com o que os personagens mantenham sua fama entre os meros mortais. Ainda não consegui ver todos, mas afirmo para vocês que o teor violento e sádico da primeira temporada foi redobrado na segunda.

Os novos episódios vão mostrar uma nova integrante entre os “Sete”, além de vasculhar o passado do doentio líder Homelander.

MÚSICA

Hit Different – SZA, Ty Dolla $ign, The Neptunes (Todas as plataformas musicais). Se você ainda não conhece a cantora SZA, faça um favor para você mesmo e ouça o álbum Ctrl. Depois me agradeça.

Um dos nomes mais importantes do R&B dos últimos anos, SZA fez um único anúncio surpresa em suas redes sociais, minutos antes de lançar seu material inédito e solo em anos.

Hit Different chegou com batida e refrão marcantes, além de um videoclipe recheado de coreografia e belos visuais, tudo com direção da própria cantora e rapper.

Ótima pedida para quem gosta de R&Bs mais “viajados” e com elementos pop no estilo de H.E.R., Kehlani, Jorja Smith e Chloe x Halle.