Minha inserção na cultura pop foi feita através da música, nos anos 90. Isso significa que fui completamente impactado pela programação chamativa da MTV da minha época de adolescência, e acredito, que as gerações que antecederam a minha foram ainda mais influenciadas pelos conteúdos da emissora.

Cássia Eller, Marcelo D2, Charlie Brown. Jr, Pitty e Detonautas eram alguns dos nomes que estavam bombando na cena nacional, enquanto The Black Eyed Peas, Evanescence, Avril Lavigne, Britney Spears, Eminem e Destiny’s Child dominavam o cenário internacional com uma sequência de hits.

Assistir ao canal era esperar ansiosamente entre comerciais absurdamente criativos até acompanhar uma programação ininterrupta de videoclipes, que ditariam moda entre os grupinhos da escola, dominariam os discmans e futuramente os reprodutores de mp3 – imaginou um adolescente de 2020 lendo isso?

Era de lei acompanhar os clipes mais votados do dia no eclético Disk MTV, a parada de sucessos do canal. O programa era realizado com o resultado dos fãs mais fervorosos, que votavam por telefone (alô, internet), para que seu ídolo ou banda ficasse nos primeiros lugares da parada.

Astrid Fontenelle e Sabrina Parlatore passaram pelo programa antes que eu começasse a acompanhá-lo, mas a minha geração Disk MTV foi totalmente marcada por um nome: Sarah Oliveira.

A apresentadora, que atualmente comanda o ‘Minha Canção’ na Rádio Eldorado, comemorou através de uma live na última sexta (28), os vinte anos de sua estreia no icônico programa. Quando fui informado da data, recebi um imenso bate nostálgico. V-i-n-t-e –a-n-o-s.

Carinhosamente, Sarah, que já almoçou com Britney Spears durante uma de suas participações na MTV Brasil, aceitou meu convite em listar os videoclipes que marcaram a sua história no programa e que, consequentemente refletem no meu amadurecimento musical após duas décadas. Aliás, fiz uma playlist com as escolhas de Sarah no Spotify.

Top 10 – Os videoclipes mais históricos do Disk MTV por Sarah Oliveira

1. Californication – Red Hot Chilli Peppers . ‘Foi o primeiro clipe que anunciei, no dia da minha estreia, na 10ª posição’.

2. Toxic – Britney Spears. ‘O melhor dela. Britney empoderada’.

3. Survivor – Destiny’s Child. ‘Foi quando eu descobri a Beyoncé e me apaixonei.’

4. Last Nite – The Strokes. ‘Estouro do Strokes’.

5. Times Like These – Foo Fighters. ‘Não é minha canção preferida. Eu amo Everlong, mas Times Like These e Best of You direto na parada me deixava orgulhosa’.

6. Todo Carnaval Tem Seu Fim – Los Hermanos. ‘Muita memória afetiva porque era do ‘Bloco do Eu Sozinho’, meu disco preferido deles’.

7. Lugar Ao Sol – Charlie Brown Jr. ‘Tenho uma história linda com essa canção’.

8. Admirável Chip Novo – Pitty. ‘A Pitty estourou no ‘Disk’ e isso pra mim é uma honra. Essa letra é maravilhosa’.

9. Hung Up – Madonna ‘Amava anunciar Madonna. Achava um máximo, um sonho’.

10. Hey Ya! – Outkast. ‘Icônico, todo mundo lembra desse clipe na parada’.