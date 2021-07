Frio + sofá + HBO Max: um guia do novo serviço de streaming

Após longa espera, o serviço de streaming HBO Max chegou na terça-feira em terras tupiniquins – e preciso salientar que a empresa perdeu o timing por não ter casado a estreia com o especial Friends: The Reunion, veiculado e comentado mundialmente um mês antes.

O catálogo é uma versão enxuta do que já encontrávamos na HBO GO, em breve descontinuada. Clássicas e novas produções da DC, Cartoon Network e os originais da HBO estão entre os primeiros que te recomendaria maratonar.

Separe uma manta, o canto favorito do sofá e confira as listinhas que criei.

100% original de fábrica: A HBO é conhecida por manter um alto padrão nas séries originais. Temos os vampiros do pop de True Blood, a controversa e recordista de audiência Game of Thrones, a impecável Euphoria (que rendeu o Globo de Ouro para Zendaya) e meu novelão favorito Big Little Lies, carregando um grande elenco e drama na medida para duas temporadas.

The Flight Attendant é para quem gosta de um bom thriller, e conta com Kaley Cuoco no papel da comissária de bordo protagonista. Love Life é aquela comédia romântica que pede colheradas de brigadeiro caseiro. Mas, se você pende mais para ficção científica, a série Raised By Wolves que vai te servir.

Nunca deixarei de ser geek: A saga Harry Potter, as premiadas trilogias Senhor dos Anéis e Matrix, a antologia Mad Max, os filmes clássicos do Batman com direção de Tim Burton e os três sucessos nos anos 2000 com Christopher Nolan como Batman.

Mulher-Maravilha e – para quem tem muita coragem – Mulher-Maravilha 1984, com Gal Gadot de protagonista, também recheiam o cardápio da DC, ao lado do novo Liga da Justiça – Snyder Cut e o aclamado Coringa, que rendeu o Oscar a Joaquin Phoenix.

Para os cringes de plantão: Nasceu nos anos 1990 e revisita desenhos e filmes? O Laboratório de Dexter, Coragem, O Cão Covarde, As Meninas Superpoderosas, Apenas um Show e outras animações memoráveis da Cartoon Network estão te esperando. Da DC, Jovens Titãs, Batman: A Máscara do Fantasma, Mulher-Maravilha e as versões Lego dos heróis da franquia estão disponíveis.

Quer ir mais longe? Toda a franquia Scooby Doo está lá e isso inclui filmes live-action, longas de animação e todos os episódios da série, na versão mais atual e na que fez sucesso nos anos 1980.

As queridinhas das redes sociais: A minissérie It’s a Sin promete te fazer chorar e rir com jovens LGBTs londrinos, que lidam com o HIV nos anos 1980. O protagonista é o vocalista da banda pop Years & Years, Olly Alexander, elogiado pela crítica.

Veneno é uma corajosa obra sobre as memórias da ícone trans Cristina Ortiz. Figura entre as melhores do ano para jornalistas de entretenimento.

Conecte-se

O frio te irritou a ponto de você não querer saber de televisão? Compre um bom vinho, invista na sua comida favorita e dê play no recém-lançado Portas, o primeiro disco de inéditas – em 10 anos – da artista mais serena do pop brasileiro, Marisa Monte.

São 16 faixas cheias de leveza e otimismo, que não se deslocam da nossa atual realidade e não soam como trilha sonora de uma novela das 9. Marisa acertou e fez mais.

É um álbum visual, ela entregou vídeo para todas as canções. Precisávamos desse gostoso acalanto.