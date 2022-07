Com o Numanice #2, Ludmilla faz o brasileiro lembrar que sempre foi apaixonado por pagode

Em novembro de 2020, havia me mudado de São Paulo para o Rio de Janeiro há pouco tempo, a pandemia de covid-19 dava sinais de uma possível calmaria e eu estava conhecendo restaurantes e bares cariocas.

De cinco lugares visitados, o fundo musical de três era uma faixa do Numanice, projeto de pagode de Ludmilla, lançado em janeiro daquele caótico ano. Na rádio do Uber, na vendinha da esquina, numa construção em Botafogo, tinha Lud em tudo.

Se você é dos anos 90 (assim como eu), sabe aquela nostálgica sensação de ouvir os hits de SPC, Exaltasamba e Raça Negra? Então, só que dessa vez é com protagonismo feminino.

‘Cara, ela conseguiu se tornar a mais nova pagodeira da família brasileira, né? E ainda por cima é sapatão. Isso sim é Brasil’, comentei com uma amiga.

Quase dois anos depois, o Numanice se tornou um belo registro ao vivo no Pão de Açúcar (2021), uma continuação com 10 faixas inéditas (2022), se transformou em uma das festas mais requisitadas do Brasil e acaba de ganhar mais um audiovisual ao vivo, o Numanice #2, produzido na última quinta, 21, durante um pôr do sol de cair o queixo no Museu do Amanhã (RJ).

Nesse meio tempo, Ludmilla, que começou no funk, se consagrou no pop e se tornou a 1ª artista negra sul-americana a bater 2 bilhões de streams, cedeu mais espaço para sua criatividade e fez sucesso homenageando as sua raízes, investindo em um estilo musical que é predominado por homens.

Sim, uma artista negra, bissexual, jogando novamente os holofotes para um gênero musical que sempre esteve no coração dos brasileiros, por mais que os mesmos tenham abraçado o sertanejo universitário e o funk.

Com investimento de 2 milhões de reais na recente gravação, Ludmilla recebeu Delacruz e Péricles no palco. Ela cantou faixas inéditas, que ainda não estão nas plataformas de streaming, como uma parceria com a eterna rainha do sofrimento, Marília Mendonça, com lançamento previsto para o dia 12 de agosto.

Como um bom fã de música, é lindo ver o crescimento e a maturidade musical da artista.

Ela está mais feliz do que nunca cantando pagode e olha encantada para o público do Numanice, um projeto musical que mostrou a sua potência e versatilidade para um País, que cá entre nós? Sempre foi apaixonado por um romance clichê, uma cervejinha e um bom samba.