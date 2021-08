Cecê em Hollywood, a volta de Lizzo e ‘The White Lotus’ – resumo de uma semana agitada na cultura pop

Em uma semana agitada para o mundo do entretenimento, decidi destacar algumas produções, músicas e tópicos da cultura pop que ganharam mais relevância nos últimos dias. Tente prender a respiração para acompanhar o primeiro tema.

Cecê em Hollywood.

Tá sentindo um cheirinho estranho? Uma discussão um tanto quanto bizarra envolvendo atores e atrizes de Hollywood tomou grande proporção nas últimas semanas. Tudo começou quando o casal Ashton Kutcher e Mila Kunis revelou, em entrevista ao podcast Armchair Expert, que só dão banho em seus filhos quando sentem que os mesmos estão realmente sujos.

A duplinha mal se tornou meme nas redes sociais e a atriz Kristen Bell resolveu endossar o fedorento coro para a Daily Blast Live dizendo que “só há necessidade de banho quando sente o seu fedor”.

Não demorou muito e o assunto foi ladeira abaixo quando o bonitão Jake Gyllenhaal afirmou para a revista Vanity Fair “que cada vez mais acha o banho menos necessário”.

Tá bom para você? Como se não fosse estranho o suficiente, ele ainda revelou que acredita que a falta de banho ajuda com os cuidados da nossa pele.

No meio de toda essa confusão dos novos melhores amigos do Cascão (Turma da Mônica), eu fico ao lado da rapper Cardi B, que, espantada com o movimento anti-higiênico, tuitou: “O que está acontecendo com as pessoas dizendo que não tomam banho? Está me dando coceira”.

Inclusive, é também ao lado de Cardi que tocamos o segundo debate de hoje.

Lizzo está de volta!

Com claras inspirações em Purple Rain de Prince, Lizzo, dona de três prêmios Grammy’s, lançou seu mais novo single na última sexta-feira, 13, após dois anos sem novidades.

Rumors é uma espécie de manifesto-desabafo contra os rumores que sondam a carreira da cantora desde a sua tardia explosão na cena musical.

Lizzo se entende como artista desde os 12.

Ela escreve, canta e toca diversos instrumentos desde muito cedo, mas foi apenas em seu terceiro álbum de estúdio (Cuz I Love You) que o sucesso comercial chegou – impulsionado por Truth Hurts, canção originalmente lançada em 2017, mas que integrou a trilha sonora do filme Alguém Especial (Netflix) em maio de 2019, e posteriormente se tornou um dos virais do TikTok. Desde então, sua carreira foi revisitada e finalmente ‘descoberta por todos’.

Como a própria explica, Rumors mais parece um desabafo irônico de tweets acompanhados de ótimos versos de Cardi B. A produção ainda abusa de uma mixagem de instrumentais que só mesmo a Lizzo entrega no cenário do pop atual.

O videoclipe é uma homenagem a The Gospel Truth, musical de abertura da animação Hércules (Disney); vale o clique.

A maratona que vale a pena.

Fazia um bom tempo que uma série não me pegava de jeito no cantinho do sofá, viu? The White Lotus é a mais nova produção original da HBO Max que movimenta as panelinhas de discussões nas redes sociais.

Com um humor extremamente ácido, que eu particularmente clamo, a história é focada nos inúmeros dramas entre ricos hóspedes e funcionários de um resort de luxo no Havaí.

A primeira temporada da série de Mike White, que se consagrou como a mais assistida da plataforma mundialmente, se encerra neste domingo, 15, mas a sua continuação já foi oficializada.