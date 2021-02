BATEKOO é o rosto do lançamento da marca de Beyoncé no Brasil, celebremos

O coletivo sociocultural BATEKOO nasceu em 2014 em Salvador – a cidade mais negra fora da África – e promove desde então, o entretenimento, cultura e informação para a juventude urbana, negra e LGBTQIA+.

Hoje, prestes a completar sete anos de muita evolução, a plataforma dá mais um passo em busca do fortalecimento do movimento negro no País. O time nada mais é do que o rosto que estampa, finalmente, a chegada da grandiosa parceria entre a Ivy Park, grife autoral de Beyoncé, com a Adidas no Brasil.

A Adidas e o coletivo produziram um ensaio especial para trazer uma releitura brasileira aos looks da nova coleção ICY PARK.

As peças diversas da coleção foram registradas em imagens que realçam a relevância das discussões de gênero e raça na sociedade, que não é apenas o foco central da moda proposta pela Beyoncé, como também algo defendido pelo coletivo e também pela marca das três listras.

‘Nós temos que celebrar a BATEKOO como protagonista dessa estreia, porque representamos a ideia real do que é a diversidade brasileira. Quase nunca nos vemos em campanhas publicitárias, moda e passarelas. Ao colocarmos corpos reais, que não estão dentro do padrão alto e magro, em uma campanha desse porte, nós fazemos com que as pessoas que nunca se viram nesse holofote se sintam representadas’, diz Maurício Sacramento, CEO/fundador do coletivo.

A ICY PARK revela peças agêneras, pluralidade de corpos e, especialmente, uma visão própria de moda diversa e inclusiva.

‘A marca de uma das maiores e mais relevantes artistas negras da atualidade se unindo a um dos maiores coletivos/plataformas de pessoas negras e LGBTs no Brasil é a prova viva de que o que estamos fazendo tem impactos irreversíveis’, completa o fundador da plataforma.

Beyoncé, além de possuir inúmeras qualidades e um status inabalável, é libriana, ou seja, tudo que envolve o seu nome precisa passar por sua autorização. E isso só demonstra a potência da BATEKOO e sua relevância diante de uma das pautas mais necessárias e discutidas dos últimos anos, a representatividade.

Quando pessoas reais, com corpos reais, são destaque de uma campanha com alcance global, e com a aprovação de um dos maiores nomes do show business de todos os tempos, é a certeza de que devemos acreditar em nossa própria liberdade. Sempre.