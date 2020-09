Anitta e Lady Gaga vão além

Sexta-feira é o dia oficial de lançamentos musicais e a última, 18, não deixou a desejar para os amantes de música pop. Entre uma elogiável versão repaginada e gospel de Justin Bieber com Holy, até a nova aposta feliz e dançante de Sam Smith e seu single Diamonds, foram dois lançamentos que se destacaram nas redes sociais do mundo todo: Anitta, Cardi B e Myke Towers entregando Me Gusta e o videoclipe do novo single de Lady Gaga, 911.

Sempre com muita marcação cerrada em sua carreira, Anitta, que consegue de tudo um pouco no ramo do entretenimento e negócios – e, recentemente, fez com que o significado da palavra “patroa” fosse alterado no dicionário do Google para um termo não machista –, lançou a tão aguardada aposta internacional por trás do selo mundial da Warner Records.

Me Gusta é um pop enérgico do início ao fim, misturando o icônico pagode baiano com uma batida de funk que nenhum brasileiro, ou agora gringo, vai botar defeito.

Como se não fosse suficiente, o single ganhou de última hora um verso delicioso que só Cardi B conseguiria entregar. “Anira” tem ninguém menos que o nome do momento em sua nova música, além de Myke Towers, presença constante nas 50 mais tocadas do Spotify Mundial.

Para fechar o combo de elogios, a “patroa” já lançou o videoclipe da música, que se passa no Pelourinho. Muita beleza, muita representatividade e um chroma key digno de aplausos, já que a rapper dona de WAP foi uma inserção surpresa e suas cenas foram incluídas digitalmente, de forma impecável.

Será que vem hit mundial ai? Eu espero que sim. É a melhor entrega da nossa brasuca desde Vai Malandra (2018).

Não menos criativa e impactante, Lady Gaga consegue se reinventar com mais de 10 anos de carreira e lançou um curta-metragem de 4 minutos exalando referências e simbolismo – marca da cantora em seus primeiros trabalhos – para o terceiro single de Chromatica.

Gaga, que nunca escondeu seus problemas de saúde mental, transformou o conteúdo lírico (e pessoal) de 911 na dramatização de uma alucinação traumática que, segundo ela, é aquele momento em que seu corpo e mente estão desconectados.

